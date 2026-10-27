El drama de un penitenciario: mientras fue tomado como rehén, su madre y tía murieron en la ruta 7

Un incidente grave se desarrolla este martes en el penal Boulogne Sur Mer, en la capital mendocina. Dos internos del pabellón 16 tomaron como rehén a un agente penitenciario. Según informaron las autoridades, la situación se encuentra en vías de solución y se mantienen las negociaciones.

El penitenciario, oriundo de La Paz, había logrado comunicarse con sus familiares antes de que comenzara la toma de rehenes. Trágicamente, mientras su madre y su tía se dirigían hacia Mendoza, el vehículo en el que viajaban sufrió un accidente.

Alejandra Flores, su madre, y Ana Iris Estrada, su tía, perdieron la vida tras despistarse en la Ruta 7, cerca de San Martín, debido a la fuerte tormenta. El auto impactó contra un árbol.

El suceso conmueve a la comunidad, ya que combina una crisis de seguridad en uno de los penales más importantes de la provincia con una tragedia familiar. Las autoridades continúan trabajando para resolver el conflicto en el pabellón 16 y se espera contar con más detalles en las próximas horas. Los reclusos pedían ser trasladados a Almafuerte.

Informe de Facundo Dimaría.