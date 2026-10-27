FOTO: Cielo nublado y temperaturas templadas: el clima en el AMBA para hoy

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentan, este martes, una jornada de abundante nubosidad y marcas térmicas templadas, marcando la antesala de una semana que combinará pasajes de inestabilidad y una progresiva recuperación hacia el fin de semana.

Durante el día de hoy, el cielo se mantiene mayormente nublado, con registros térmicos que se mueven entre los 12°C y los 18°C de máxima, vientos leves circulando desde el cuadrante este/noreste y muy baja probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido: cuándo vuelven las lluvias

A partir del miércoles 28, el panorama atmosférico mostrará una mayor variabilidad térmica e inestabilidad:

Miércoles 28: el día arrancará con cielo despejado a algo nublado y marcas de entre 13°C y 22°C. Hacia la tarde aumentará la cobertura nubosa, dando lugar por la noche a desmejoras con probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%.

el día arrancará con cielo despejado a algo nublado y marcas de entre 13°C y 22°C. Hacia la tarde aumentará la cobertura nubosa, dando lugar por la noche a desmejoras con probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%. Jueves 29: será la jornada más inestable del período, con cielo cubierto y precipitaciones intermitentes a lo largo de todo el día (10% a 40% de probabilidad). La temperatura mínima se ubicará en 14°C y la máxima llegará a los 22°C.

será la jornada más inestable del período, con cielo cubierto y precipitaciones intermitentes a lo largo de todo el día (10% a 40% de probabilidad). La temperatura mínima se ubicará en 14°C y la máxima llegará a los 22°C. Viernes 30: comenzará a retirarse el frente húmedo. Durante la mañana habrá cielo nublado y baja chance de agua (hasta 10%), tendiendo a despejarse parcialmente desde la tarde. La mínima rondará los 14°C y la máxima alcanzará los 23°C.

Fin de semana con sol

El cambio de mes vendrá acompañado por mejores condiciones climáticas:

Sábado 31: se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias y con un marcado repunte térmico: 15°C de mínima y un techo de 25°C por la tarde.

se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias y con un marcado repunte térmico: 15°C de mínima y un techo de 25°C por la tarde. Domingo 1° de noviembre: se espera un cielo nublado, y el termómetro oscilará entre una base de 15°C y una máxima de 24°C.

Agencia NA