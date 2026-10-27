Cielo nublado y temperaturas templadas: el clima en el AMBA para hoy
La jornada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano transcurre con ambiente fresco y sin precipitaciones significativas.
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Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- Las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentan, este martes, una jornada de abundante nubosidad y marcas térmicas templadas, marcando la antesala de una semana que combinará pasajes de inestabilidad y una progresiva recuperación hacia el fin de semana.
Durante el día de hoy, el cielo se mantiene mayormente nublado, con registros térmicos que se mueven entre los 12°C y los 18°C de máxima, vientos leves circulando desde el cuadrante este/noreste y muy baja probabilidad de precipitaciones.
El pronóstico extendido: cuándo vuelven las lluvias
A partir del miércoles 28, el panorama atmosférico mostrará una mayor variabilidad térmica e inestabilidad:
- Miércoles 28: el día arrancará con cielo despejado a algo nublado y marcas de entre 13°C y 22°C. Hacia la tarde aumentará la cobertura nubosa, dando lugar por la noche a desmejoras con probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%.
- Jueves 29: será la jornada más inestable del período, con cielo cubierto y precipitaciones intermitentes a lo largo de todo el día (10% a 40% de probabilidad). La temperatura mínima se ubicará en 14°C y la máxima llegará a los 22°C.
- Viernes 30: comenzará a retirarse el frente húmedo. Durante la mañana habrá cielo nublado y baja chance de agua (hasta 10%), tendiendo a despejarse parcialmente desde la tarde. La mínima rondará los 14°C y la máxima alcanzará los 23°C.
Fin de semana con sol
El cambio de mes vendrá acompañado por mejores condiciones climáticas:
- Sábado 31: se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias y con un marcado repunte térmico: 15°C de mínima y un techo de 25°C por la tarde.
- Domingo 1° de noviembre: se espera un cielo nublado, y el termómetro oscilará entre una base de 15°C y una máxima de 24°C.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Cuál es el clima hoy en el AMBA?
Hoy se espera un cielo mayormente nublado con temperaturas entre 12°C y 18°C.
¿Qué se anticipa para mañana?
El miércoles comenzará despejado, pero se prevén lluvias aisladas por la noche.
¿Cuándo será el día más inestable?
El jueves 29 será el más inestable, con probabilidades de lluvias intermitentes.
¿Cómo será el clima el fin de semana?
El sábado se prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas de hasta 25°C.
¿Qué temperaturas se esperan para el domingo?
El domingo habrá un cielo nublado, con temperaturas entre 15°C y 24°C.
[Fuente: Noticias Argentinas]