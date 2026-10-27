Un bebé de 12 días murió golpeado por una palta: cómo fue el trágico episodio

Un bebé de tan solo 12 días de vida falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves lesiones provocadas por la caída de una palta desde un árbol en la vía pública.

El trágico hecho ocurrió frente al Jardín de Infantes N.º 949, ubicado en la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento, en el partido bonaerense de Quilmes.

El episodio se registró el pasado jueves cerca de las 8 de la mañana, cuando Giuliana, la madre del recién nacido, caminaba por la vereda junto a su otro hijo de 5 años para dejarlo en el establecimiento educativo.

En ese instante, el fruto se desprendió a gran altura e impactó de lleno en la cabeza del lactante, identificado como Lucas, provocándole múltiples fracturas de cráneo y hemorragias internas.

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Tras el impacto, la desesperada madre solicitó ayuda inmediata a los servicios de emergencia, mientras docentes y otros padres intentaban contener la situación.

Ante la demora de las ambulancias, que según el testimonio de la familia se extendió por unos 30 minutos, el padre del niño se presentó en el lugar y los trasladó de urgencia al Sanatorio de la Trinidad.

Lucas fue intervenido quirúrgicamente e ingresado a la unidad de terapia intensiva, donde finalmente falleció el día domingo.

En declaraciones a la prensa, Giuliana apuntó severamente contra la inacción del municipio de Quilmes.

Según detalló, la dirección de la institución educativa ya había ingresado formalmente diversos expedientes solicitando la poda preventiva de los árboles de la zona tras antecedentes de otros accidentes, sin haber obtenido respuesta favorable.

La mujer denunció además que, 48 horas después de la tragedia, personal municipal acudió al sitio para realizar la tala de los ejemplares.