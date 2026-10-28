Descubren un antiguo sistema volcánico oculto de 100 millones de años en Irán

Un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Estambul (ITU) descubrió un sistema volcánico perdido en el noroeste de Irán, que data de hace aproximadamente 100 millones de años. Este hallazgo aporta información valiosa sobre un capítulo olvidado en la historia geológica de la región, así como sobre las fuerzas tectónicas que moldearon los océanos y continentes antiguos.

Las cadenas montañosas contienen registros valiosos del pasado distante de la Tierra, preservando huellas de océanos desaparecidos, continentes en movimiento y procesos geológicos que transformaron el planeta durante millones de años. Sin embargo, interpretar estos registros puede resultar complicado, ya que la actividad tectónica posterior, la erosión y las capas de sedimentos enterrados pueden ocultar evidencias de eventos mucho más antiguos.

El equipo internacional liderado por la ITU identificó restos de un antiguo arco magmático continental, previamente no reconocido, denominado Arco Magmático Continental de Azerbaiyán. Este sistema se formó durante el período Cretácico Superior en una región que actualmente forma parte de la zona de colisión entre Arabia y Eurasia.

La investigación, publicada en la revista Geoscience Frontiers, indicó que el sistema volcánico estuvo activo entre 101 y 97 millones de años atrás, durante un período de importantes cambios geológicos en el antiguo océano Neo-Tethys. Con el tiempo, la deformación tectónica, la erosión, el enterramiento bajo cuencas sedimentarias y una posterior actividad volcánica durante el Eoceno oscurecieron gran parte de la evidencia de su existencia.

Rocas antiguas revelan un sistema volcánico perdido

Para reconstruir este capítulo olvidado de la historia de la Tierra, los investigadores examinaron rocas volcánicas y plutónicas recolectadas de múltiples ubicaciones en el noroeste de Irán. Gran parte de su investigación se centró en las formaciones a lo largo de la Falla Siah Cheshmeh-Khoy-Misho-Tabriz.

El equipo utilizó varias técnicas avanzadas para determinar cuándo se formaron las rocas y de dónde provinieron sus materiales originales. Estas técnicas incluyeron la geocronología U-Pb de zirconio para establecer sus edades, análisis de isótopos Hf para investigar sus fuentes y la geoquímica de rocas completas para examinar su composición química.

Los resultados revelaron firmas consistentes con el magmatismo de arco continental, un proceso geológico que ocurre cuando una placa tectónica se hunde bajo otra, generando magma que puede ascender a través de la corteza continental sobreyacente.

El Dr. Ali Mohammadi, autor correspondiente del estudio en la ITU, explicó: "Este estudio muestra que la historia magmática del noroeste de Irán es más compleja de lo que se había reconocido anteriormente. Al integrar evidencia geocronológica, isotópica y geoquímica, identificamos un arco continental del Cretácico Superior que fue posteriormente oscurecido por procesos tectónicos posteriores".

El esfuerzo de investigación internacional también involucró a científicos del Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana, del Instituto de Ecología y Geografía de Xinjiang, de la Academia China de Ciencias; de ETH Zurich, Suiza; de la Universidad Técnica de Karadeniz, Turquía; y de la Universidad de Damghan, Irán.

Una pieza faltante de la historia geológica de Irán

Las reconstrucciones anteriores de la actividad magmática antigua de Irán se habían centrado en gran medida en dos características geológicas principales: el Arco Magmático de Sananda-Sirjan y el Arco Magmático de Urumieh-Dokhtar.

El recién identificado Arco Magmático Continental de Azerbaiyán añade otra pieza importante a esa historia. Su descubrimiento sugiere que el noroeste de Irán experimentó un episodio separado de actividad de arco continental durante el Cretácico Superior, ampliando la comprensión de los científicos sobre cómo se desarrolló la región.

Los hallazgos también apuntan a un papel potencialmente importante de la Falla Siah Cheshmeh-Khoy-Misho-Tabriz. Los investigadores sugieren que esta falla podría marcar un límite tectónico importante relacionado con los cambios en el antiguo sistema del océano Neo-Tethys.

Estos cambios pueden haber incluido el retroceso de la losa, un proceso en el que una placa tectónica en descenso se retira a medida que se hunde en el interior de la Tierra, así como la migración de arcos volcánicos a nuevas ubicaciones. Tales movimientos podrían ayudar a explicar por qué este episodio particular de formación de magma duró un período relativamente corto.

Nuevas pistas sobre la desaparición de un océano antiguo

Más allá de Irán, el descubrimiento proporciona una lección más amplia sobre cómo la historia geológica de la Tierra puede volverse oculta a lo largo de inmensas extensiones de tiempo.

Los arcos magmáticos antiguos no siempre sobreviven como formaciones continuas y fácilmente reconocibles. Los movimientos tectónicos pueden romperlos, la erosión puede eliminar las rocas expuestas y la sedimentación puede enterrar lo que queda. La actividad volcánica posterior puede complicar aún más el registro, haciendo que los sistemas más antiguos sean particularmente difíciles de identificar.

Al reconocer los fragmentos sobrevivientes de estas estructuras antiguas, los científicos pueden reconstruir mejor cómo las placas tectónicas se hundieron una debajo de la otra, cómo los arcos volcánicos se desplazaron, cómo se formó la corteza continental y cómo los océanos una vez vastos finalmente se cerraron.

El Arco Magmático Continental de Azerbaiyán ofrece nueva evidencia para entender la evolución del noroeste de Irán durante el Cretácico Superior y de la región más amplia de Neo-Tethys. También ayuda a los investigadores a refinar los modelos geológicos de un área moldeada por episodios repetidos de cierre oceánico y colisión continental.

El antiguo océano Neo-Tethys desempeñó un papel importante en el desarrollo geológico del Medio Oriente, el Este Mediterráneo y Asia Occidental. Su eventual desaparición ayudó a moldear los paisajes modernos de estas regiones.

Al descubrir un sistema volcánico que había sido en gran medida borrado del registro geológico, los investigadores han añadido otra pieza a la compleja historia de cómo evolucionaron los continentes y océanos de la Tierra a lo largo de millones de años.