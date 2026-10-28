Un descubrimiento sorprendente: cómo las eras de hielo en la Tierra fueron impulsadas por reacciones oceánicas

FOTO: Los científicos descubren un vínculo entre las capas de hielo y el océano

Un equipo de científicos de la Universidad de St. Andrews descubrió un proceso desconocido que podría ayudar a explicar cómo la Tierra entró en eras de hielo pasadas. Este hallazgo revela una conexión sorprendente entre las capas de hielo en el hemisferio norte y los cambios oceánicos cerca de Antártida, sugiriendo que el enfriamiento en una parte del mundo podría desencadenar una reacción en cadena que afectara a todo el planeta.

El estudio, publicado en el Journal of Climate, ofrece una posible explicación de cómo el crecimiento de las capas de hielo en el norte influyó en la circulación oceánica y el hielo marino en el hemisferio sur. Estos cambios en el sur son conocidos por ayudar a reducir el dióxido de carbono (CO 2 ) atmosférico, un factor importante en el desarrollo de las eras de hielo. Hasta ahora, los científicos habían luchado por explicar cómo los procesos que ocurren en extremos opuestos del planeta podrían estar tan estrechamente conectados.

Una de las principales fuerzas detrás de las eras de hielo pasadas fue la reducción del CO 2 atmosférico, a medida que más carbono se almacenaba en los océanos. Gran parte de este proceso fue controlado por cambios en el Océano del Sur que rodea a Antártida. Sin embargo, quedaba una pregunta importante sin respuesta: ¿cómo podían las capas de hielo en el hemisferio norte, inicialmente impulsadas por variaciones naturales en la órbita de la Tierra, hacer que el distante Océano del Sur absorbiera más CO 2 ?

El papel de las corrientes oceánicas

Los investigadores propusieron que la respuesta radica en el movimiento del agua oceánica entre los hemisferios. A medida que grandes capas de hielo se expandían en las regiones del norte, enfriaban las aguas cercanas en el Atlántico norte. Con el tiempo, estas aguas más frías circulaban hacia el sur, llegando eventualmente al Océano del Sur.

Si el enfriamiento es lo suficientemente fuerte, podría alterar la circulación oceánica alrededor de Antártida de tal manera que permita almacenar más CO 2 debajo de la superficie del océano. A medida que el CO 2 atmosférico disminuye, el planeta se enfría aún más, lo que podría intensificar una era de hielo.

Para investigar esta posibilidad, el equipo utilizó simulaciones por computadora de la circulación oceánica. En lugar de bajar las temperaturas en todo el planeta, enfriaron solo las latitudes más al norte (imitando el efecto de una gran capa de hielo) y examinaron cómo respondía el Océano del Sur.

Los resultados fueron sorprendentes. Enfriar solo las regiones más al norte produjo un 74% de reducción de CO 2 en comparación con una simulación separada en la que se enfrió todo el planeta. Esto sugiere que los cambios de temperatura en el hemisferio norte podrían tener una poderosa influencia en el Océano del Sur y su capacidad para almacenar carbono.

Un eslabón perdido en el misterio de las eras de hielo

Las simulaciones brindan un fuerte apoyo a la conexión propuesta entre la expansión de las capas de hielo en el norte y los cambios en el Océano del Sur. Sugieren que el agua más fría que se origina en el Atlántico norte podría eventualmente influir en la circulación alrededor de Antártida, ayudando a eliminar el CO 2 de la atmósfera y contribuyendo al enfriamiento global asociado con las eras de hielo pasadas.

Durante décadas, gran parte de la investigación sobre los cambios climáticos de las eras de hielo se había centrado en el Océano del Sur debido a su importante papel en el control del dióxido de carbono atmosférico. Solo más recientemente los científicos comenzaron a reconocer cómo los cambios en regiones oceánicas distantes podrían influir en estos procesos.

La autora principal, la doctora Madison Shankle, de la Escuela de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de St. Andrews, explicó la importancia de los hallazgos: "Esencialmente, hemos producido evidencia de un mecanismo plausible que conecta estos dos rompecabezas distantes: las capas de hielo del hemisferio norte y los cambios en la circulación oceánica del hemisferio sur que conducen a la reducción de CO 2 . Nuestro estudio da el paso de demostrar cómo funcionan en simulaciones de modelos, lo que es un gran avance para este campo".

Lecciones de las eras de hielo antiguas para el clima actual

Comprender cómo se desarrollaron las eras de hielo pasadas ofrece a los científicos una valiosa manera de estudiar el ciclo natural del carbono de la Tierra. Estos períodos revelan cómo el dióxido de carbono se mueve entre la atmósfera y los océanos, y cómo los cambios en ese equilibrio pueden influir en las temperaturas globales.

Al identificar otro mecanismo que pudo haber ayudado a reducir el CO 2 atmosférico durante las eras de hielo antiguas, los investigadores pueden desarrollar una imagen más completa de cómo funciona el sistema climático de la Tierra. Ese conocimiento es especialmente importante hoy, mientras los científicos trabajan para entender cómo los océanos del planeta y otros sistemas naturales responderán al dióxido de carbono adicional que ahora ingresa al sistema terrestre.