El ejército israelí intensifica operativos en Cisjordania tras ataque a soldados

TEL AVIV, Israel (AP) — El ejército israelí ejecutó una gran operación militar en el territorio ocupado de Cisjordania durante el fin de semana, la cual resultó en el desplazamiento de cientos de palestinos y en severas restricciones a su movilidad. Esta acción se llevó a cabo en respuesta a un ataque armado el viernes que cobró la vida de dos soldados israelíes e hirió a otros tres en Hebrón.

La operación se desarrolla en un contexto electoral tenso en Israel, donde las próximas elecciones son consideradas un referéndum sobre el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu y su enfoque en políticas de seguridad durante los últimos tres años de conflicto. A partir del domingo, la mayoría de los trabajadores palestinos con permisos no podrán acceder a comunidades israelíes en la Cisjordania ocupada, y los cruces hacia Israel permanecerán cerrados hasta después de las elecciones del martes, según informaron fuentes del ejército israelí.

Durante el fin de semana, las fuerzas israelíes operaron en más de 400 ubicaciones diferentes y arrestaron a 40 palestinos que supuestamente estaban vinculados a Hamás o a la Yihad Islámica Palestina. La operación provocó el desplazamiento de numerosas familias, obligando a algunos a cruzar a pie por las fronteras cerradas. En varios bloqueos militares, se observó a personas pasando sacos de harina y bidones de gas a través de las rejas, mientras un anciano empujaba a su esposa en silla de ruedas por una abertura. Otra familia intentó atravesar una puerta cerrada para asistir a citas médicas.

Tras el ataque del viernes, el ejército israelí informó que se habían encontrado armas en el vehículo de los atacantes, quienes aparentemente planeaban atacar a civiles israelíes antes de ser interceptados en un puesto de control. Las tropas estaban realizando "registros precisos, selectivos y exhaustivos" en la zona de operación y advirtieron a los residentes que evacuaran el vecindario de Deir Bahha, donde residían los presuntos atacantes.

Funcionarios municipales en Hebrón reportaron que entre 200 y 300 familias fueron desplazadas de Deir Bahha y de cuatro barrios adyacentes durante la noche, la mayoría se trasladó a otras áreas de la ciudad. En lo que va del año, seis israelíes han muerto en ataques en Cisjordania, que ha visto un aumento en la violencia. En el mismo período, 112 palestinos han perdido la vida, incluidos los atacantes, según datos del Ministerio de Salud palestino en Ramala.

El ataque generó indignación en Israel, donde Netanyahu y tres miembros de su gobierno de derecha hicieron declaraciones desde el lugar del ataque, prometiendo una respuesta contundente. "Advertimos hace unas semanas sobre intentos de nuestros enemigos de hacernos daño a nosotros, a nuestros ciudadanos y a nuestros soldados antes de las elecciones. Actuaremos para destruir este lugar", afirmó Netanyahu.

El primer ministro se encuentra bajo presión para demostrar una firme respuesta ante los ataques palestinos, buscando fortalecer su imagen ante los israelíes preocupados por la seguridad. Aproximadamente 3 millones de palestinos y 540.000 colonos israelíes residen en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde la guerra de Oriente Medio de 1967. Hebrón es una de las ciudades más conflictivas, siendo el único lugar donde colonos judíos habitan en el corazón de una zona palestina densamente poblada, bajo protección militar israelí.

___

Metz informó desde Hebrón, Cisjordania.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.