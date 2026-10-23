"El pueblo come carne de burro": el duro cruce entre Lula y Bolsonaro por la situación argentina

La Argentina se convirtió en uno de los principales escenarios de las chicanas entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante el último debate presidencial en Brasil. A dos días del balotaje, los candidatos recurrieron a las políticas económicas de Javier Milei y Cristina Kirchner para desacreditar las propuestas de su adversario, en un intercambio que tuvo como una de sus frases más llamativas la referencia de Lula a que en el país “el pueblo come carne de burro”.

El presidente brasileño, que busca la reelección, intentó asociar a su rival con el programa económico del mandatario argentino y lo desafió a explicar si también aplicaría una política de recortes del gasto público y los salarios. Bolsonaro respondió con una comparación inversa: acusó al Partido de los Trabajadores (PT) de haber seguido un camino similar al de los gobiernos kirchneristas, al que vinculó con la emisión monetaria y la inflación.

El cara a cara, transmitido por TV Globo desde Río de Janeiro, estuvo marcado por los cruces económicos y las acusaciones personales, en una campaña que llegó a su instancia decisiva con una fuerte polarización política.

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Lula apuntó contra Milei y habló de la carne de burro

Uno de los momentos más destacados del debate ocurrió cuando Lula buscó relacionar las propuestas de Flávio Bolsonaro con el modelo económico de Javier Milei.

“En Argentina la pobreza llegó al 40%, el pueblo come carne de burro, y vos decís que querés un modelo igual al de Milei”, planteó el presidente brasileño al cuestionar la orientación económica de su adversario.

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“En el último debate, te pregunté si ibas a tomar prestada la motosierra de Milei porque en Argentina la pobreza llegó al 40%, la gente está comiendo carne de burro y vos decís que querés un modelo igual”. - Lula Da Silva sobre la dieta de los argentinos https://t.co/mSyNUrEany — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) October 24, 2026

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La frase buscó presentar la situación argentina como una advertencia sobre las consecuencias sociales de las políticas de ajuste que Lula atribuye al programa libertario. El mandatario utilizó esa comparación para desafiar a Bolsonaro a precisar si estaba dispuesto a trasladar a Brasil medidas similares.

El senador, candidato del Partido Liberal (PL), rechazó el planteo y devolvió el golpe con una crítica a los gobiernos peronistas. “En Argentina la izquierda gobernó durante 20 años y arruinó al país”, respondió.

De ese modo, la discusión sobre el rumbo económico brasileño quedó atravesada por dos interpretaciones contrapuestas de la historia reciente argentina: para Lula, el gobierno de Milei representa un modelo que su rival buscaría imitar; para Bolsonaro, las dificultades del país son consecuencia de las administraciones de izquierda.

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Bolsonaro comparó al PT con Cristina Kirchner

Las referencias a la Argentina continuaron durante el bloque dedicado a la economía, cuando ambos candidatos discutieron sobre el gasto público, las deudas de las familias y el aumento de los precios.

Lula cuestionó a Bolsonaro por la independencia del Banco Central y buscó poner en discusión las propuestas monetarias de su espacio. El senador respondió con una comparación directa entre el PT y la gestión de Cristina Kirchner.

“El PT hizo lo mismo que Cristina Kirchner en la Argentina, que empezó a emitir moneda y generó inflación”, afirmó Bolsonaro.

El candidato opositor también prometió intervenir sobre las deudas de los brasileños para facilitar que las familias puedan afrontar sus compromisos financieros y sostener el consumo. En ese marco, planteó que buscaría pagar una parte de la deuda para contribuir a una reducción de las tasas de interés.

La discusión mostró cómo los dos postulantes utilizaron la experiencia argentina para respaldar sus propios argumentos: Lula cuestionó el ajuste asociado a Milei, mientras que Bolsonaro apuntó contra la emisión monetaria y las políticas que atribuye al kirchnerismo.

El cruce por el apodo “nueve dedos”

El debate también tuvo un fuerte enfrentamiento personal cuando Flávio Bolsonaro llamó a Lula “nueve dedos”, en alusión al meñique que el presidente perdió en un accidente laboral cuando tenía 17 años y trabajaba como tornero mecánico.

La provocación ocurrió durante una discusión sobre la inflación. Bolsonaro acusó a su rival de darle algo a la población “con una mano” para después quitárselo con “nueve dedos”.

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?????? | URGENTE — FLÁVIO BOLSONARO BASADÍSIMO: SE BURLÓ DEL DEDO AMPUTADO DE LULA EN PLENO DEBATE PRESIDENCIAL LULA: "¿Estás a favor de la tarifa cero?". FLÁVIO: "Estoy a favor. Ahora, no sirve de nada, Lula, si das con una mano y quitás con los nueve dedos". https://t.co/We8ScwJpKn — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 24, 2026

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Lula pidió ejercer su derecho a réplica y reaccionó con dureza. Exigió que el senador se disculpara tanto con él como con los trabajadores que sufrieron lesiones laborales por la falta de medidas de seguridad.

El mandatario también cuestionó la trayectoria de su adversario y afirmó que “nunca trabajó en la vida”. Además, sostuvo que el primer empleo de Bolsonaro, en el gabinete de un diputado en Brasilia, era falso.

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"El me dijo nueve dedos. Si hay alguien acá que sabe lo que es el mundo del trabajo soy yo. Perdí un dedo trabajando a los 17 años. No voy a permitir que un miliciano me llame nueve dedos. El nunca trabajó en su vida. Me vas a tener que pedir disculpas" Lula en el debate de Globo https://t.co/lfkRj8ARuP — Juan Manuel Karg (@jmkarg) October 24, 2026

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“No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’, alguien que nunca trabajó en la vida, que el primer empleo que tuvo es falso”, sentenció Lula.

Ante la reacción del presidente, Flávio Bolsonaro terminó pidiendo disculpas: “Disculpas, de verdad”, expresó, mientras hacía un gesto con las manos.