Brasil aprueba la reducción de la semana laboral a cinco días con nuevos beneficios

FOTO: Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto de campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- El Senado de Brasil aprobó en la noche del miércoles la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que elimina la escala laboral de seis días con un día de descanso semanal, completando así el proceso legislativo.

La normativa que fue aprobada reemplaza progresivamente la jornada máxima actual de 44 horas semanales, vinculada a la escala 6x1, por un esquema que incluye dos días de descanso a la semana y una reducción gradual de la jornada a 40 horas semanales.

Aprobada previamente por la Cámara de Diputados en mayo, la PEC fue enviada al Senado y discutida en la Comisión de Constitución y Justicia desde agosto. Ahora, al no haberse realizado modificaciones en el texto durante su paso por la Cámara Alta, la enmienda está lista para ser promulgada.

Así, 60 días después de la promulgación, las empresas deberán implementar la escala 5x2 y reducir la jornada máxima a 42 horas semanales. Al pasar otros 12 meses, la jornada se ajustará a 40 horas semanales.

Además, la PEC contempla jornadas diferenciadas para empleados con título de educación superior que perciban un salario igual o superior a 21.188,87 reales, permitiendo que se acuerde la duración de la jornada mediante negociación directa entre el empleador y el trabajador, siempre bajo el esquema 5x2.

La iniciativa fue respaldada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección a través del Partido de los Trabajadores (PT). En contraste, el candidato opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), que inicialmente se oponía a la propuesta, decidió al final apoyar el proyecto.

"Hoy es un día para celebrar una conquista histórica de millones de trabajadores y trabajadoras. El fin de la 6x1 es más que un cambio en la jornada laboral. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, acompañar el crecimiento de los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida", escribió Lula en sus redes sociales, destacando la aprobación como "una victoria de los trabajadores y trabajadoras".

La votación en el Senado se llevó a cabo en dos turnos y fue aprobada en ambas ocasiones con un contundente respaldo de 75 votos a favor y solo 1 en contra.