Naufragios en el estrecho de Ormuz: un marinero fallecido y 21 rescatados

FOTO: Un barco portacontenedores hundiéndose en el estrecho de Ormuz.

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Dos buques comerciales se hundieron cerca del estrecho de Ormuz después de ser alcanzados por proyectiles en incidentes separados, según se conoció hoy, en medio de una escalada de ataques contra la navegación en ese paso estratégico.

Las embarcaciones son el portacontenedores GFS Pride, de bandera de Singapur, y el granelero Cape Dao, registrado en Antigua y Barbuda.

Según informaron diversas cadenas internacionales, que citaron a autoridades marítimas y fuentes de seguridad naval, el GFS Pride sufrió daños y un incendio antes de hundirse, mientras que sus 21 tripulantes fueron evacuados sin heridas.

En el caso del Cape Dao, el naufragio se produjo después de que la nave permaneciera dañada por un ataque anterior. Un integrante de su tripulación murió como consecuencia de aquel impacto y los demás fueron evacuados.

La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur expresó su preocupación por los ataques contra embarcaciones comerciales en Ormuz y sostuvo que constituyen una violación del derecho internacional.

Otro portacontenedores de bandera singapurense, el GFS Giselle, también fue alcanzado por un proyectil y sufrió daños en el casco, aunque logró llegar por sus propios medios a un fondeadero seguro. Sus 22 tripulantes resultaron ilesos.

Los episodios se conocieron en un contexto de crecientes amenazas al tránsito marítimo en la zona. Irán afirmó que intensificó sus operaciones en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos y al endurecimiento de las sanciones.

El estrecho de Ormuz constituye una vía clave para el abastecimiento energético mundial: antes de la guerra, por ese corredor circulaba alrededor de una quinta parte del comercio global de petróleo y gas natural licuado.