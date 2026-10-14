Estudiantes aguarda la habilitación de Marcos Rojo para la semifinal de la Libertadores

Buenos Aires, 14 octubre (NA) - A un día del enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Flamengo en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, el equipo argentino se encuentra en la expectativa respecto a la habilitación del reciente refuerzo, Marcos Rojo.

La Conmebol tiene en revisión la autorización de Rojo para participar en esta serie contra el conjunto brasileño, cuyo partido de ida está programado para este jueves 15 de octubre a las 21:30, en el estadio "Uno" de La Plata.

El traspaso de Marcos Rojo desde Racing ha estado marcado por la controversia desde el inicio. La situación se complicó debido a un conflicto entre el futbolista y Diego Milito, presidente de la "Academia", quien no estaba dispuesto a permitir su salida.

Días después, Estudiantes recibió una negativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para inscribir a Rojo, ya que el mercado de pases se encontraba cerrado y Gabriel Neves, el jugador por quien lo incorporaron, no cumplía con los plazos de recuperación requeridos por el reglamento.

Pese a esta adversidad, Marcos Rojo logró resolver la situación con la AFA, permitiendo su habilitación para jugar en el Torneo Clausura y, por ende, ser inscripto para la Copa Libertadores.

No obstante, la incertidumbre ahora recae en la Conmebol. Tanto Estudiantes como la AFA están trabajando contra el reloj para resolver esta situación.

El entrenador Alexander Medina tiene la intención de que Marcos Rojo forme una dupla central junto a Santiago Núñez. En caso de que esto no sea posible, Ramiro Funes Mori se presenta como una alternativa.