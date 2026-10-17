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Corea del Norte presenta un innovador sistema de torpedos con inteligencia artificial

Corea del Norte informó sobre la exitosa prueba de un nuevo sistema de torpedos, el Zam-2.0, que emplea inteligencia artificial para la detección y guiado de objetivos. La prueba se realizó el pasado jueves y se suma a otras demostraciones militares recientes.

17/10/2026 | 03:06Redacción Cadena 3

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Corea del Norte dice que probó un nuevo sistema de torpedos con capacidades de IA

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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte anunció el sábado que probó con éxito un nuevo sistema de torpedos que utiliza inteligencia artificial para la detección y guía de objetivos. La Agencia Central de Noticias de Corea reportó que el arma probada el jueves era un sistema de torpedos "ultrarrápido y de gran precisión" llamado Zam-2.0. No explicó a qué se refería con inteligencia artificial.

De acuerdo con la información, la prueba verificó los sistemas de propulsión del arma, que fueron desarrollados mediante más de 180 ensayos en los últimos cinco años. El ejército de Corea del Sur, que a menudo acusa al Norte de exagerar sobre sus tecnologías militares, no comentó el reporte de la ACNC.

Corea del Norte ha intensificado las demostraciones de armamento en las últimas semanas, incluyendo sus primeras pruebas de misiles lanzados bajo el agua en casi tres años, mientras su líder, Kim Jong Un, cambia su enfoque hacia las capacidades navales tras años de desarrollo de misiles balísticos. Expertos señalan que en esas pruebas, realizadas el miércoles, probablemente participó un submarino aún no desplegado que Pyongyang apuntó que está diseñado para lanzar armas nucleares.

El Norte probó también sistemas de misiles hipersónicos de diversos alcances el 20 de septiembre y el 3 de octubre, en su intento de ampliar su arsenal de armas diseñadas para saturar las defensas antimisiles de Corea del Sur y Japón. Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano, sostuvo que los misiles probados el 3 de octubre también utilizaron tecnología de inteligencia artificial.

Pero algunos expertos dicen que, aunque Pyongyang probablemente esté mejorando su software de guiado, es dudoso que sus armas cuenten realmente con capacidades digitales avanzadas como la designación autónoma de objetivos.

En los últimos años, Kim Jong Un ha paralizado toda diplomacia y cooperación con el Sur, a quien calificó de enemigo permanente, mientras se prolonga un estancamiento de años en las negociaciones nucleares con Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué probó Corea del Norte?
Corea del Norte probó un nuevo sistema de torpedos, llamado Zam-2.0, que utiliza inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizó la prueba?
La prueba se llevó a cabo el pasado jueves.

¿Qué características tiene el nuevo torpedo?
El Zam-2.0 es un sistema de torpedos ultrarrápido y de gran precisión.

¿Qué ha dicho el ejército de Corea del Sur?
El ejército surcoreano no ha comentado sobre el reporte de la ACNC.

¿Qué otras pruebas ha realizado Corea del Norte?
Recientemente, Corea del Norte ha probado misiles lanzados bajo el agua y sistemas de misiles hipersónicos.

[Fuente: AP]

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