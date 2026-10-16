FOTO: Detienen a "Pochoclo", joven acusado de ser parte de la Banda de los Menores en Rosario

En Rosario, un joven de 27 años, conocido como Alex Joel V. o "Pochoclo", fue detenido por su presunta participación en la Banda de los Menores. La captura se realizó el 16 de octubre, cuando las fuerzas policiales lograron interceptar su vehículo tras una fuga a alta velocidad.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Según fuentes policiales, Pochoclo contaba con un pedido de captura por asociación ilícita e infracción a la ley de estupefacientes.

Los agentes comenzaron el seguimiento del joven desde su domicilio en Saavedra al 7800, y lograron interceptarlo en la colectora de Avenida de Circunvalación y Bulevar Seguí. Durante la detención, se confiscó el automóvil Nissan Kicks gris en el que viajaba junto a su pareja, así como teléfonos y documentación relevante para las investigaciones en curso.

Tras el arresto, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en la ciudad de Rosario y en la localidad de Casilda. En estos procedimientos se incautaron dólares, pesos, libretas de anotaciones y celulares. Los allanamientos se realizaron en las calles Saavedra al 7800, Pasajes 1467 y 1471, y Martínez de Estrada al 7700, en Rosario; y en Montevideo al 3600, en Casilda.

El joven enfrentaba dos pedidos de captura: uno por asociación ilícita, bajo la supervisión del fiscal Ignacio Hueso, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y otro por infracción a la ley de estupefacientes, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Después de su detención, Alex Joel V. fue trasladado a una cárcel y se programaron las audiencias de imputación correspondientes para abordar los cargos que se le atribuyen.