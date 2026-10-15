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El Tribunal de Disciplina sanciona a Verón y otros directivos de Estudiantes por incidentes

La Asociación del Fútbol Argentino impuso tres meses de suspensión a Juan Sebastián Verón y otros directivos tras incidentes con el árbitro Darío Herrera durante la Supercopa Internacional.

15/10/2026 | 23:26Redacción Cadena 3

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El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, fue sancionado por tres meses.

FOTO: El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, fue sancionado por tres meses.

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Buenos Aires, 15 de octubre (NA) – El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha determinado sanciones para varios directivos de Estudiantes, incluyendo una suspensión de tres meses para el presidente Juan Sebastián Verón, el vicepresidente segundo Pascual Caiella y el director deportivo Marcos Angeleri.

La decisión se produjo tras los incidentes ocurridos en la final de la Supercopa Internacional, donde los mencionados directivos se dirigieron al campo de juego para agredir verbalmente al árbitro Darío Herrera. Según la Agencia Noticias Argentinas, el árbitro incluyó en su informe post-partido las agresiones que sufrió durante el encuentro.

Adicionalmente, Estudiantes de La Plata deberá pagar una multa equivalente a 500 entradas generales debido a las infracciones cometidas por sus autoridades y miembros de la delegación durante el partido.

La sanción se hace pública poco menos de tres semanas después de la final, que se vio marcada por decisiones arbitrales polémicas. En un partido que culminó con una derrota de Estudiantes por 3-1 ante Rosario Central, y que resultó en el segundo título del "Canalla" desde el regreso de Ángel Di María al fútbol argentino, Verón, Caiella y Angeleri decidieron confrontar al árbitro en el campo.

Los directivos han sido sancionados por ingresar al terreno de juego sin autorización y por su conducta inapropiada hacia el árbitro. El Tribunal de Disciplina argumentó que estas acciones son inaceptables y van en contra del comportamiento esperado de los dirigentes.

Además de las sanciones individuales, el club también ha sido considerado responsable de los incidentes ocurridos, que incluyeron un altercado entre miembros de las delegaciones antes de la finalización del encuentro.

Lectura rápida

¿Qué sanción se impuso?
Se impuso una suspensión de tres meses a Verón, Caiella y Angeleri.

¿Por qué fueron sancionados?
Por agredir verbalmente al árbitro Darío Herrera durante la final de la Supercopa Internacional.

¿Cuánto deberá pagar Estudiantes?
El club deberá abonar el equivalente a 500 entradas generales.

¿Qué ocurrió en el partido?
Estudiantes perdió 3-1 ante Rosario Central, en un encuentro polémico.

¿Qué se reportó en el informe del árbitro?
El árbitro reportó las agresiones sufridas por los directivos en su informe post-partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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