Comer tarde aumenta hasta un 30% el riesgo de enfermedades hepáticas, según estudio

Un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU) advirtió que comer tarde en la noche podría incrementar significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas. La investigación analizó datos de casi 200,000 personas y encontró que aquellos que suelen comer después de la cena o cerca de la hora de dormir presentaron un riesgo 20% a 30% mayor de padecer enfermedades hepáticas, como la enfermedad del hígado graso y la cirrosis.

La investigación, publicada en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, determinó que las personas que consumen alimentos en horarios tardíos están más propensas a desarrollar problemas hepáticos en comparación con quienes evitan comer por la noche. Las enfermedades identificadas incluyen la enfermedad del hígado graso asociada a disfunción metabólica y la cirrosis, una afección grave caracterizada por un daño extenso en el hígado.

Estudios previos habían relacionado el comer tarde con problemas de obesidad y cardiovasculares, pero esta investigación se centró específicamente en la conexión con enfermedades hepáticas. El autor principal, Robert Wilechansky, M.D., hepatólogo en OHSU, destacó que "algunos estudios han insinuado esta idea, pero este es uno de los primeros análisis a largo plazo que establece explícitamente la conexión con la enfermedad del hígado graso".

Para investigar esta relación, los investigadores examinaron información de tres grandes estudios nacionales: el Nurses' Health Study, el Nurses' Health Study II y el Health Professionals Follow-up Study. Estos conjuntos de datos incluyeron casi 200,000 participantes que proporcionaron información sobre sus hábitos alimenticios, rutinas diarias y otros factores de estilo de vida. Los investigadores agruparon a los participantes según sus horarios de alimentación y compararon esos patrones con los informes de enfermedades hepáticas.

Los resultados mostraron una asociación consistente. Aquellos que reportaron comer tarde en la noche tenían un riesgo 20% a 30% más alto de enfermedades hepáticas que quienes no lo hacían, lo que plantea interrogantes sobre cómo el momento de las comidas podría influir en la salud hepática a largo plazo. La enfermedad del hígado graso afecta hasta un 30% de la población de EE.UU. y se desarrolla cuando se acumula un exceso de grasa en el hígado, lo que puede llevar a inflamación, daño hepático y eventualmente cirrosis. Sin embargo, la mayoría de las personas con esta enfermedad no desarrollan cicatrices avanzadas en el hígado.

Wilechansky subrayó que "es importante recordar que de las personas que desarrollaron enfermedad del hígado graso, solo una pequeña fracción desarrolla formas graves de la afección como la cirrosis hepática. Aun así, la gran conclusión aquí es que limitar la ingesta calórica a varias horas antes de acostarse podría ser beneficioso".

Una posible explicación para esta asociación se relaciona con los ritmos circadianos del cuerpo, los cuales ayudan a regular el sueño, el metabolismo y otras funciones a lo largo del ciclo diario de aproximadamente 24 horas. El hígado es particularmente sensible a estos ritmos, ya que participa en el procesamiento de nutrientes, la regulación del azúcar en la sangre y la gestión del almacenamiento y uso de energía. Comer en momentos en que el cuerpo se está preparando biológicamente para dormir puede interferir con algunos de estos procesos.

Wilechansky se interesó en esta conexión, en parte debido a la evidencia que involucra a trabajadores nocturnos. Las personas cuyos horarios laborales chocan con el ciclo natural de sueño y vigilia del cuerpo experimentan tasas más altas de obesidad y enfermedades cardíacas. Esto plantea la posibilidad de que los horarios irregulares de alimentación puedan contribuir a problemas metabólicos, incluidas las enfermedades hepáticas.

El coautor del estudio, Andrew McHill, Ph.D., profesor asociado especializado en fisiología del sueño y circadianos en OHSU, afirmó que los hallazgos refuerzan la evidencia existente de que el momento de las actividades diarias puede tener consecuencias importantes para la salud. "Estamos viendo repetidamente que el momento de los comportamientos, ya sea dormir, comer o hacer ejercicio, realmente importa", comentó McHill.

A pesar de las preocupaciones que surgen sobre la alimentación tardía, los investigadores enfatizan que el estudio no puede establecer una relación de causa y efecto. El análisis fue observacional, lo que significa que identificó relaciones entre los hábitos alimenticios y los resultados de salud sin probar directamente si cambiar los horarios de las comidas previene enfermedades hepáticas. También se basó en la información autoinformada de los participantes, que incluía descripciones relativamente amplias de cuándo comieron.

Estas limitaciones significan que otros factores podrían ayudar a explicar la asociación. Se necesita más investigación controlada para determinar si comer más temprano realmente mejora la salud del hígado. Wilechansky ahora participa en un estudio clínico de OHSU que recluta participantes para investigar esa cuestión. En lugar de depender únicamente de los informes pasados de hábitos alimenticios, el equipo planea monitorear directamente el momento de las comidas y evaluar si cambiar el consumo de alimentos a horarios más tempranos conduce a mejoras medibles en personas con enfermedad del hígado graso subyacente.

Los resultados podrían ayudar a determinar si el momento de las comidas merece un lugar junto a los enfoques establecidos para gestionar la salud metabólica y hepática. "Nuestros hallazgos se suman al creciente cuerpo de literatura que vincula los patrones de alimentación tardía con resultados metabólicos y hepáticos adversos", concluyeron los autores.

Por ahora, la investigación ofrece una posibilidad intrigante: mejorar la salud del hígado podría no siempre requerir cambiar lo que hay en el plato. Simplemente dar a su cuerpo más tiempo entre la última comida y la hora de dormir podría hacer una diferencia.

Además de Wilechansky y McHill, el equipo de investigación incluyó a Kevin Casey, M.P.H., Andrew Chan, M.D., Ph.D., y Tracey Simon, M.D., del Hospital General de Massachusetts en Boston. La investigación fue apoyada por la American Association of the Study of Liver Diseases Foundation, premio CTORA24-179910.