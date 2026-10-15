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La AFA confirmó la fecha de la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia

El encuentro se llevará a cabo el 13 de noviembre, en medio de la fecha FIFA donde juega la Selección argentina. Estudiantes y la Lepra se preparan para la final.

15/10/2026 | 16:46Redacción Cadena 3

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Estudiantes e Independiente Rivadavia ya saben cuándo se enfrentan.

FOTO: Estudiantes e Independiente Rivadavia ya saben cuándo se enfrentan.

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Buenos Aires, 15 de octubre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado que la final de la Supercopa Argentina se disputará entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes 13 de noviembre.

A través de un comunicado, la cuenta oficial de la Copa Argentina anunció el día del enfrentamiento, aunque todavía no se ha definido la sede ni la hora del encuentro.

Esta final se llevará a cabo en medio de la fecha FIFA de noviembre, que va del 9 al 17, período en el cual la Selección argentina tiene programados partidos contra Uruguay y Costa Rica.

Estudiantes accedió a la Supercopa Argentina tras conquistar el Trofeo de Campeones en diciembre de 2025. Por su parte, Independiente Rivadavia llega como campeón de la última edición de la Copa Argentina, tras haber superado a Argentinos Juniors en la final.

Para el "Pincha", este será el segundo partido final del año, luego de su derrota 3 a 1 ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, que estuvo marcada por incidentes en el campo de juego.

En tanto, la "Lepra" mendocina se presenta como líder de la tabla anual, lo que le podría permitir obtener un nuevo título si mantiene esa posición al final del torneo.

Lectura rápida

¿Qué evento se anunció?
La AFA confirmó la fecha de la Supercopa Argentina.

¿Quiénes son los equipos que jugarán?
Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza.

¿Cuándo se jugará la final?
El 13 de noviembre de 2026.

¿Dónde se llevará a cabo?
Aún no se ha decidido la sede ni la hora.

¿Qué títulos han ganado los equipos?
Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones y Rivadavia la última Copa Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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