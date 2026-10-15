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La Justicia brasileña confirma el Maracaná como sede de la semifinal entre Vasco y Boca

El Tribunal Superior de Justicia aprobó la sede para el partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca, desestimando un recurso de Flamengo y Fluminense. Ya se agotaron 70.000 entradas.

15/10/2026 | 15:51Redacción Cadena 3

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Vasco y Boca jugarán en el Maracaná.

FOTO: Vasco y Boca jugarán en el Maracaná.

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Buenos Aires, 15 octubre (NA) - El Tribunal Superior de Justicia de Brasil desestimó el recurso interpuesto por Flamengo y Fluminense y finalmente el Maracaná será la sede del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors.

Este era el último paso que faltaba para que el escenario de la revancha quedara asentado de manera definitiva. Para dicho encuentro, los hinchas del Vasco ya agotaron 70.000 entradas.

La presentación había sido realizada por ambos equipos a través del consorcio Fla-Flu Servicios S.A., la empresa que administra, opera y mantiene el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Los clubes cariocas, clásicos rivales entre sí, argumentaban que otorgarle el estadio al Vasco Da Gama implicaría sentar un precedente peligroso a través del cual otros clubes podrían solicitarlo como sede.

En caso de que eso pase, Flamengo y Fluminense temen que el campo de juego se deteriore y se vean perjudicados para jugar los partidos como locales allí.

A pesar de los planteos, la justicia brasileña buscó siempre que el Maracaná albergue el encuentro entre el Vasco Da Gama y el "Xeneize", ya que lo consideraban como la sede más adecuada para tal evento.

En las últimas horas, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), había evaluado la posibilidad de mudar la revancha a Asunción, Paraguay. Un escenario probable era el estadio "Defensores de Chaco".

Lectura rápida

¿Qué evento se está confirmando?
La sede del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana.

¿Quiénes se enfrentarán en esta semifinal?
Vasco da Gama y Boca Juniors.

¿Qué decisión tomó la Justicia brasileña?
Ratificó el Maracaná como sede del encuentro, desestimando el recurso de Flamengo y Fluminense.

¿Cuántas entradas se han vendido?
Se han agotado 70.000 entradas para el partido.

¿Qué alternativas se consideraron para la sede?
Se evaluó mudar el partido a Asunción, en el estadio "Defensores de Chaco".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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