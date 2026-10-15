Alerta por bancos de niebla en rutas cercanas a Rosario y del sur de Santa Fe

La niebla complica la circulación este jueves por la mañana en distintos corredores viales del sur de la provincia de Santa Fe, con especial preocupación en la Ruta Nacional 33, en el departamento General López. Rafael Rodríguez, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, advirtió que en sectores cercanos a Rufino, Amenábar y Sancti Spiritu la visibilidad se redujo a entre 80 y 100 metros.

El fenómeno también afecta a las rutas provinciales 18 y 14, además de un tramo de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Barrancas en dirección a Rosario. Según explicó Rodríguez, los bancos de niebla se intensificaron durante las primeras horas de la mañana y las condiciones pueden empeorar con el correr de las horas. Por eso, pidió extremar los cuidados tanto a automovilistas como a transportistas.

“Si el campo visual no me permite ver si viene o no alguien del otro lado, me quedo donde estoy”, remarcó el funcionario al recomendar evitar las maniobras de sobrepaso cuando la visibilidad no sea suficiente. También aconsejó salir con más tiempo, reducir la velocidad y conducir con especial atención para prevenir colisiones frontales y despistes. “Más vale perder un minuto en nuestras vidas y no nuestras vidas en un minuto”, recordó.

En cuanto al uso de las luces, Rodríguez indicó que deben utilizarse las bajas y, si el vehículo cuenta con ellas, las antiniebla. Desaconsejó encender las luces altas porque su reflejo en las partículas de agua suspendidas puede reducir todavía más la visibilidad. En caso de que la niebla impida distinguir el camino, recomendó tomar como referencia las líneas pintadas sobre el asfalto y los bordes del carril para evitar salidas de la calzada.

Entrevista de Hernán Funes.