Incendio en barco en el mar Negro: Rumanía busca a 8 desaparecidos tras operativo de rescate

FOTO: Rumanía intenta rescatar a 8 desaparecidos tras otro incendio en un barco en el mar Negro

BUCAREST, Rumanía (AP) — Las autoridades rumanas han puesto en marcha un operativo de búsqueda y rescate en el mar Negro este jueves, tras un incendio que se desató a bordo de un barco, dejando a ocho personas en estado de desaparición. Hasta el momento, cuatro de los tripulantes han sido rescatados.

El incendio tuvo lugar en el Wine Trader, un buque cisterna químico que navega bajo la bandera de San Marino y que se dirigía de Túnez a Rumanía. La causa del siniestro aún no ha sido determinada, aunque se ha suscitado preocupación debido a una reciente serie de ataques con drones a embarcaciones en el mar Negro, lo que ha generado temores de que el conflicto entre Rusia y Ucrania se expanda hacia esta área.

El Ministerio rumano de Defensa Nacional informó que durante la noche se detectó un "grupo de objetivos aéreos" en las cercanías de la isla de las Serpientes, en Ucrania. Un dron ingresó brevemente al espacio aéreo rumano a la 1:34 a.m., al sureste de Sulina, antes de perderse de los radares.

Según la Autoridad Naval Rumana, el barco tenía 12 personas a bordo en el momento del incendio, que ocurrió a 13 millas náuticas (15 millas) al sureste de la ciudad portuaria de Sulina.

Este mes, se han reportado incursiones similares de drones en las zonas económicas exclusivas de Rumanía y Bulgaria, ambos países miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Un incidente relacionado ocurrió el miércoles por la noche en el Yara J, otro buque cisterna químico y petrolero que viajaba de Túnez a Sulina, donde la tripulación resultó ilesa.

El ministro interino de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, afirmó que se está llevando a cabo una investigación, aunque no se ha detectado ningún dron en los radares militares dirigiéndose hacia el buque cisterna.

Por otro lado, el martes, ataques con drones contra dos embarcaciones frente a Bulgaria llevaron a operaciones de rescate de emergencia para buscar a 11 tripulantes del HS Dignity, un carguero con bandera de Guinea-Bisáu, que continúan desaparecidos. En el otro caso, un carguero costero ucraniano llamado Chelsea 3, que navegaba bajo bandera de Malta, fue alcanzado por tres drones, pero su tripulación fue evacuada con éxito.

Estos incidentes han suscitado acusaciones del primer ministro búlgaro Rumen Radev, quien indicó que probablemente Rusia sea responsable. Esto ocurrió una semana después de que otros dos buques comerciales en la zona económica exclusiva de Bulgaria fueran atacados, resultando en el hundimiento de un barco con bandera de Togo.

El 5 de octubre, un carguero de propiedad turca que transportaba maíz se incendió tras un ataque con drones y posteriormente se hundió en el mar Negro, frente a la costa de Rumanía, dejando un saldo de dos muertos y 11 rescatados.