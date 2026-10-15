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El papa León XIV pasó la noche en calma y se levantó para desayunar

La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó que el Pontífice se encuentra en recuperación tras su operación de adenocarcinoma pulmonar.

15/10/2026 | 06:29Redacción Cadena 3

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El papa León XIV en Francia.

FOTO: El papa León XIV en Francia.

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Buenos Aires, 15 de octubre (NA) – El papa León XIV pasó "bien la noche", según el nuevo parte médico emitido por la Sala de Prensa de la Santa Sede este jueves. En el comunicado, se destacó que el Pontífice se levantó y tomó su desayuno.

"El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", señala el escrito publicado en el canal de Telegram de la Sala de Prensa, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. El Pontífice se encuentra internado en el Policlínico Gemelli, donde fue operado el pasado martes para la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

Asimismo, los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora informaron que el papa León XIV se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos tras la intervención quirúrgica. Los resultados confirmaron una evolución posoperatoria normal, con valores dentro de los parámetros esperados.

Los médicos expresaron: "Esta mañana el Santo Padre se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica. Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada".

Además, añadieron: "Esta mañana el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo. La evolución sigue según lo previsto".

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

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