FOTO: Dictamen forense revela que Konstantin Rudnev no puede estar en prisión por su estado de salud

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- El Cuerpo Médico Forense de la Justicia determinó que Konstantin Rudnev no reúne las condiciones físicas necesarias para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.

Así lo indicó un informe oficial fechado el 8 de octubre al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en relación a la causa federal por la que el ciudadano ruso, de 59 años, está imputado por presunta trata de personas en Bariloche y cuya investigación encabeza la Fiscalía a cargo de Fernando Arrigo.

La conclusión surge de una evaluación interdisciplinaria realizada el 1 de octubre en el domicilio de San Vicente, provincia de Buenos Aires, donde Rudnev cumple arresto domiciliario.

Los peritos oficiales Federico Di Guglielmo, Paula Mariana Monti y Alberto Miceli, junto con el neumonólogo Miguel Zappia, examinaron personalmente al imputado y analizaron la documentación clínica aportada durante el proceso, con la participación de médicos designados por las partes.

"En función de los hallazgos clínicos constatados y de las consideraciones precedentemente expuestas, se concluye que, al momento de la evaluación pericial, el nombrado no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario", establece textualmente el punto tercero de las conclusiones del informe, incorporado a la causa FGR 2878/2025.

La determinación constituye un elemento médico oficial de especial peso en la discusión judicial sobre las condiciones de detención de Rudnev.

El documento describe severas limitaciones para caminar, pérdida de fuerza muscular, dificultades para movilizarse y un cuadro neurológico que requiere estudios complementarios.

También registra antecedentes de hipertensión arterial, alteraciones respiratorias y diversas afecciones de la columna vertebral y los nervios periféricos.

La evaluación constató un deterioro funcional respecto de registros anteriores y advirtió sobre un posible compromiso cardiorrespiratorio, cuya naturaleza aún debe determinarse mediante estudios especializados.

Entre los antecedentes analizados figura una polineuropatía desmielinizante con compromiso de miembros superiores e inferiores, además de trastornos de la columna cervical y lumbar, artrosis y dificultades para mantener la estabilidad corporal.

Los médicos examinaron también informes sobre episodios neurológicos transitorios, alteraciones de la presión arterial y síntomas respiratorios.

En conjunto, estas condiciones explican la necesidad de un seguimiento especializado y de asistencia para diversas actividades cotidianas.

Rudnev fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas durante 2026: la primera el 26 de mayo, la segunda el 7 de julio y la tercera el 15 de septiembre. Los procedimientos estuvieron vinculados a una hernia inguinal y a complicaciones posteriores que obligaron a nuevas cirugías.

Los antecedentes médicos incorporados al expediente consignan períodos de reposo, controles posoperatorios y dificultades de movilidad que condicionaron la realización de traslados y evaluaciones programadas.

El informe cobra relevancia en medio de una prolongada controversia entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal por la prisión preventiva de Rudnev.

El imputado permaneció detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, hasta que obtuvo una morigeración de la medida: el 23 de abril de 2026, un tribunal de revisión de General Roca le concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, resolución que luego fue recurrida por la Fiscalía.

El 4 de junio de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso fiscal y revocó el arresto domiciliario.

Sin embargo, la situación sanitaria del imputado motivó nuevas evaluaciones y actuaciones judiciales.

Durante los meses siguientes, Rudnev permaneció en su domicilio mientras avanzaban los estudios médicos y continuaba la disputa sobre la posibilidad de trasladarlo nuevamente a una unidad penitenciaria.

La defensa, encabezada por el abogado Martín Sarubbi, cuestionó reiteradamente los pedidos fiscales para que el ciudadano ruso volviera a prisión y sostuvo que su estado de salud y el cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario debían ser considerados al evaluar los riesgos procesales.

También planteó que los problemas médicos no podían interpretarse como una maniobra para eludir el encarcelamiento.

El dictamen forense aporta ahora una evaluación oficial sobre la incompatibilidad física con el alojamiento carcelario.

Tamara Rudneva, esposa del imputado, cuestionó la actuación de la Fiscalía durante los últimos meses y sostuvo que las advertencias sobre el deterioro físico de su marido no fueron debidamente consideradas.

Según su versión, los representantes de la acusación pusieron en duda la gravedad de sus enfermedades y presentaron las dificultades para realizar ciertas evaluaciones como una supuesta falta de colaboración.

La mujer considera que el nuevo dictamen oficial respalda los reclamos que venían formulando la familia y los médicos tratantes.

Rudneva denunció además que, durante su alojamiento en Rawson, su esposo no habría recibido los tratamientos que necesitaba y que sufrió episodios de pérdida de conocimiento tras la administración de medicamentos.

"Estamos profundamente agradecidos al Cuerpo Médico Forense por haber acudido finalmente al domicilio de Konstantin, haberlo examinado personalmente, haber constatado su verdadero estado de salud y haber elaborado un informe objetivo que establece que no se encuentra en condiciones de permanecer en prisión", manifestó Rudneva.

Aseguró que su esposo nunca rechazó la atención médica ni las evaluaciones oficiales y explicó que las dificultades para concurrir a los exámenes programados respondían, según los médicos tratantes, a sus limitaciones físicas y a los riesgos que implicaban los traslados.

La esposa de Rudnev contó que la familia adquirió una cama ortopédica hospitalaria y organizó controles médicos frecuentes en el domicilio, donde, según indicó, el imputado recibe durante la semana la visita de distintos especialistas.

"No nos oponemos a ninguna de las recomendaciones médicas del Cuerpo Médico Forense y estamos dispuestos a cumplirlas", afirmó.

También expresó su disposición a mejorar las condiciones de alojamiento y a facilitar los estudios y tratamientos que indiquen los profesionales, de acuerdo con la evolución clínica del paciente.

"Tenemos muchas esperanzas de que el tribunal tenga en cuenta el informe objetivo de los médicos forenses y mantenga el arresto domiciliario de Konstantin, permitiéndole continuar su tratamiento en condiciones seguras y favorables para su salud", expresó Rudneva.

La mujer insistió en que la prioridad de la familia es garantizar la atención médica y evitar que una decisión sobre las condiciones de detención agrave sus enfermedades, y reiteró que aceptan la necesidad de completar los estudios diagnósticos y cumplir las indicaciones profesionales.

La definición quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá valorar el dictamen médico y los planteos de las partes al resolver las condiciones de detención de Rudnev.