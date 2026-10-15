Lluvia en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las tormentas, según el SMN

FOTO: El SMN advierte sobre lluvias y vientos en el AMBA hasta el viernes

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita jornadas marcadas por precipitaciones intermitentes y cielo nublado hasta este viernes 16 de octubre, momento a partir del cual comenzará una mejora de las condiciones meteorológicas que se prolongará durante el fin de semana, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este jueves será una de las jornadas más complicadas: se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 18, con probabilidades de precipitaciones del 40% al 70% durante la tarde y la noche.

Hasta cuándo seguirán las tormentas en el AMBA

Según el pronóstico del SMN, las lluvias empezarían a cesar el viernes 16 y finalizarían el sábado 17, cuando ya no se esperan precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana en el AMBA

Viernes 16: la temperatura oscilará entre los 12° y los 18°. Hay probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% durante la mañana, la tarde y la primera parte del día, mientras que por la noche descenderán al 0%-10%. También podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

Sábado 17: la temperatura mínima será de 10° y la máxima llegará a 16°. No se esperan lluvias durante la jornada. El viento soplará entre 13 y 22 km/h.

Domingo 18: se espera una mínima de 9° y una máxima de 16°. El pronóstico anticipa una jornada sin lluvias, sin probabilidad de precipitaciones y vientos de entre 13 y 22 km/h.

En el resto del territorio bonaerense, las precipitaciones afectan a la Costa Atlántica, la franja norte y este. Hoy, se espera que el frente lluvioso abarque además el suroeste provincial.

Alertas meteorológicas en las provincias

En paralelo, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa activó avisos de nivel amarillo en distintas regiones de la Argentina frente al avance de fenómenos de variada intensidad:

Alerta amarilla por tormentas: rige para sectores de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Mendoza y Neuquén; donde se prevén lluvias persistentes acompañadas de actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.