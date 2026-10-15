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Estados Unidos considera usar la MOAB, la mayor bomba no nuclear, contra Irán

La GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, conocida como MOAB, representa una opción de ataque para el Ejército estadounidense en caso de reanudar operaciones contra Irán, según informes recientes.

15/10/2026 | 07:35Redacción Cadena 3

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LA bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast

FOTO: LA bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast

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Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- El Ejército de Estados Unidos ha desarrollado nuevos planes de ataque que podrían incluir el uso de la llamada "madre de todas las bombas" para dirigirse a infraestructuras energéticas y nucleares de Irán, en caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decida reiniciar las operaciones de ataque, de acuerdo con información difundida por la CNN, que citó a varios funcionarios involucrados en el tema.

En el contexto de las tensiones persistentes entre Washington y Teherán, a pesar de los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto, el informe indicó que "el uso por primera vez en el conflicto con Irán de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, conocida como MOAB, la mayor bomba no nuclear del arsenal estadounidense, significaría una escalada notable, aunque existen interrogantes sobre su efectividad para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por Trump o para alterar el curso de la guerra".

El pasado 8 de octubre, Trump declaró que Estados Unidos no llevaría a cabo nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mencionando las conversaciones en curso con funcionarios iraníes, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras acciones militares después de esa fecha.

Lectura rápida

¿Qué es la MOAB?
La GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast es la mayor bomba no nuclear del arsenal estadounidense.

¿Quién planea usarla?
El Ejército de Estados Unidos, bajo la posible orden del presidente Donald Trump.

¿Cuándo podría ser utilizada?
En caso de que se reanuden las operaciones de ataque contra Irán, tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

¿Dónde fue usada anteriormente?
Fue lanzada por primera vez en abril de 2017 sobre Achin, Afganistán.

¿Por qué es relevante?
Su uso marcaría una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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