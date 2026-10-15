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El Vaticano actualiza el estado de salud del papa León XIV tras su cirugía de pulmón

Un nuevo parte médico desde el Policlínico Gemelli confirma la recuperación del pulmón operado del Sumo Pontífice.

15/10/2026 | 09:27Redacción Cadena 3

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Hospital Policlínico Gemelli de Roma

FOTO: Hospital Policlínico Gemelli de Roma

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Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Un reciente boletín médico acerca de la salud del papa León XIV indica que "la radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado".

Esta información fue proporcionada este jueves desde el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde el Sumo Pontífice se sometió a una intervención quirúrgica.

El nuevo parte médico fue publicado por la sala de prensa de la Santa Sede y también se encuentra disponible en el sitio oficial Vatican News, según lo consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Noticia En Desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV?
El último boletín médico indica una buena recuperación del pulmón operado.

¿Dónde fue operado el papa?
La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.

¿Quién proporcionó el parte médico?
La información fue difundida por la sala de prensa de la Santa Sede.

¿Qué mostró la radiografía?
La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón.

¿Cuál es la fuente de la noticia?
La información fue consultada a través de la Agencia Noticias Argentinas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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