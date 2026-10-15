El Vaticano actualiza el estado de salud del papa León XIV tras su cirugía de pulmón

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Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Un reciente boletín médico acerca de la salud del papa León XIV indica que "la radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado".

Esta información fue proporcionada este jueves desde el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde el Sumo Pontífice se sometió a una intervención quirúrgica.

El nuevo parte médico fue publicado por la sala de prensa de la Santa Sede y también se encuentra disponible en el sitio oficial Vatican News, según lo consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

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Agencia NA