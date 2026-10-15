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Sismo de magnitud 7,7 en Panamá: Confirman la primera víctima fatal

La víctima es una mujer de 68 años que sufrió lesiones graves. El presidente José Raúl Mulino expresó sus condolencias a la familia y se evalúan daños en varias viviendas.

15/10/2026 | 09:09Redacción Cadena 3

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Un hospital evacuado durante el sismo del 9 de octubre en Panamá.

FOTO: Un hospital evacuado durante el sismo del 9 de octubre en Panamá.

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Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Panamá ha confirmado su primer fallecimiento a raíz del sismo de magnitud 7,7 que tuvo lugar el pasado viernes 9 de octubre, según un comunicado de la estatal Caja de Seguro Social (CSS).

La víctima ha sido identificada como Elena Barría, de 68 años, quien sufrió heridas graves durante el evento sísmico. En un comunicado emitido el miércoles, la CSS dio a conocer la trágica noticia.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó el deceso y ofreció sus condolencias a la familia de la fallecida a través de su cuenta en la red social X.

"Los traumas sufridos, aunados a la enfermedad previa, no hicieron posible su recuperación, pese a los esfuerzos de nuestros médicos. Nuestro más sentido pésame y acompañamiento a familiares y allegados", escribió el mandatario.

El pasado lunes, Mulino informó que se habían evaluado hasta ese momento 1.744 viviendas y se habían registrado 6.174 personas afectadas por el movimiento telúrico.

Las autoridades han declarado un estado de emergencia desde el sábado y continúan las labores de evaluación de daños y asistencia a las personas impactadas por el sismo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Panamá?
Se registró un sismo de magnitud 7,7 el 9 de octubre, que causó una víctima fatal.

¿Quién es la víctima?
La fallecida es Elena Barría, de 68 años, que sufrió heridas graves.

¿Qué dijo el presidente?
El presidente José Raúl Mulino expresó sus condolencias y lamentó el fallecimiento.

¿Cuántas personas fueron afectadas?
Se han registrado 6.174 personas afectadas y se evaluaron 1.744 viviendas.

¿Cuál es la situación actual?
Las autoridades continúan con la evaluación de daños y asistencia tras declarar estado de emergencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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