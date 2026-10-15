Sismo de magnitud 7,7 en Panamá: Confirman la primera víctima fatal

FOTO: Un hospital evacuado durante el sismo del 9 de octubre en Panamá.

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Panamá ha confirmado su primer fallecimiento a raíz del sismo de magnitud 7,7 que tuvo lugar el pasado viernes 9 de octubre, según un comunicado de la estatal Caja de Seguro Social (CSS).

La víctima ha sido identificada como Elena Barría, de 68 años, quien sufrió heridas graves durante el evento sísmico. En un comunicado emitido el miércoles, la CSS dio a conocer la trágica noticia.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó el deceso y ofreció sus condolencias a la familia de la fallecida a través de su cuenta en la red social X.

"Los traumas sufridos, aunados a la enfermedad previa, no hicieron posible su recuperación, pese a los esfuerzos de nuestros médicos. Nuestro más sentido pésame y acompañamiento a familiares y allegados", escribió el mandatario.

El pasado lunes, Mulino informó que se habían evaluado hasta ese momento 1.744 viviendas y se habían registrado 6.174 personas afectadas por el movimiento telúrico.

Las autoridades han declarado un estado de emergencia desde el sábado y continúan las labores de evaluación de daños y asistencia a las personas impactadas por el sismo.