Arabia Saudí intercepta ataque con misiles en Medina y otras novedades en Oriente Medio

FOTO: Arabia Saudí dice que frustró un ataque con misiles contra Medina y otras noticias en Oriente Medio

La coalición liderada por Arabia Saudí, que combate a los rebeldes hutíes respaldados por Irán, anunció el jueves que logró frustrar un ataque con misiles dirigido hacia la ciudad santa de Medina, así como otro ataque en la parte oriental del país. Esta información fue difundida a través de un comunicado oficial de la coalición.

En el marco de los recientes enfrentamientos, el portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Saree, desmintió cualquier implicación de su grupo en el ataque, a pesar de que los rebeldes habían manifestado anteriormente su compromiso de no atacar aeropuertos en las ciudades sagradas de La Meca y Medina.

Medina, donde el profeta Mahoma estableció la comunidad musulmana, es considerada la segunda ciudad más sagrada del islam, después de La Meca. El ataque frustrado ha generado preocupación, especialmente en un contexto donde el aeropuerto internacional de Riad suspendió operaciones debido a los ataques hutíes, provocando la cancelación y retrasos en decenas de vuelos en Yeda.

En otro incidente, Arabia Saudí reportó la destrucción de un dron sobre la Provincia Oriental, un área crucial para la producción de petróleo. Este ataque se suma a la creciente tensión en la región, donde el conflicto entre saudíes y hutíes se intensificó tras la captura de zonas estratégicas por parte de los rebeldes el mes pasado.

Además, el Ministerio de Defensa de Turquía comunicó que cualquier despliegue de fuerzas turcas bajo el pacto de defensa mutua firmado con Pakistán y Arabia Saudí requerirá la aprobación del parlamento turco. Este acuerdo, firmado en agosto, busca fortalecer la defensa mutua en la región, aunque los funcionarios han descartado el envío de tropas de combate.

En el ámbito de la violencia en la región, un ataque israelí en el norte de la Ciudad de Gaza resultó en la muerte de un hombre, según informes de responsables del Hospital Shifa. Este ataque se produjo más de un año después de la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo insurgente Hamás, que ha sido seguido por una serie de ataques mortales en el enclave palestino.

Por otro lado, un tribunal en Siria condenó a muerte a dos personas y sentenció a otras tres a prisión por su participación en la violencia sectaria ocurrida el año pasado en la región costera del país, donde leales al depuesto presidente Bashar Asad atacaron a miembros de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno.

Finalmente, la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo anunciaron el aplazamiento de la cumbre programada para el 24 de octubre en Riad, sin fijar una nueva fecha, citando los ataques hutíes y el deseo de garantizar la seguridad de los delegados participantes.