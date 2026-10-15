La salud del Papa: "La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado"

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha difundido un nuevo comunicado, la tarde de este 15 de octubre (hora local), de parte de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora con relación a la evolución posoperatoria del Papa.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos. En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad», afirman los médicos.

León XIV pasó “bien la noche”, según informó la Santa Sede en un comunicado que difundió este jueves en el cual además indicó que el Pontífice se levantó y desayunó.

“El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, señaló el escrito publicado en el canal de Telegram de la citada Sala de Prensa y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas a través del cual se difundió el estado de salud del Pontífice que se encuentra internado en el Policlínico Gemelli tras ser operado el pasado martes cuando se le realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

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En tanto, según un comunicado del miércoles de los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora, el papa León XIV “se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica” y señalaron que “los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales”.

“Esta mañana el Santo Padre se realizó los análisis de sangre y radiografía previsto, después de la intervención quirúrgica. Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada”, expresaron.

Asimismo, añadieron: “Esta mañana el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo. La evolución sigue según lo previsto".