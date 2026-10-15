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Asesinaron a balazos a un hombre de 32 años en zona sur

Ocurrió en Patricias Argentinas al 4300. La víctima fue hallada en la vía pública.

15/10/2026 | 07:10Redacción Cadena 3 Rosario

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Nuevo crimen en Rosario (imagen ilustrativa).

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Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos este miércoles por la noche en la zona de Patricia Argentina al 4300, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30.

Según la información preliminar, el hombre fue encontrado tendido en la vía pública y alcanzó a señalar a sus presuntos agresores: dos hombres que se movilizaban en una motocicleta tipo enduro.

Una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió al lugar y constató el fallecimiento. El personal médico diagnosticó muerte por heridas de arma de fuego y verificó múltiples impactos en el hombro izquierdo, el abdomen y el brazo izquierdo.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de los sospechosos ni sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Lectura rápida

¿Quién fue asesinado? Un hombre de 32 años.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Este miércoles por la noche, alrededor de las 20.30.

¿Dónde sucedió? En la zona de Patricia Argentina al 4300, en Rosario.

¿Cómo se produjo el ataque? El hombre fue atacado por dos hombres en una motocicleta tipo enduro.

¿Por qué se desconoce la identidad de los sospechosos? Por el momento, no trascendieron detalles sobre ellos ni sobre las circunstancias del ataque.

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