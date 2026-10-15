Jueves fresco y con posibles lluvias por la tarde en Rosario

Rosario amaneció este jueves con una temperatura de 11,3 grados y condiciones frescas. La humedad se ubicó en el 93%, mientras que el viento soplaba desde el sector sur a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

Para la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 20. El ambiente se mantendrá templado durante las horas centrales del día, aunque las primeras horas de la mañana serán frescas.

En cuanto a las condiciones de visibilidad, los registros indican un alcance de 15 kilómetros. El viento sur se presenta leve, con una velocidad que no genera cambios significativos en las condiciones actuales.

De esta manera, el jueves tendrá temperaturas moderadas en Rosario, con una amplitud térmica de nueve grados entre la mínima y la máxima prevista. Se esperan tormentas aisladas y chaparrones hacia la noche.