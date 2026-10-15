Ucrania intensifica ataques a refinerías rusas tras finalización de tregua

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania lanzó un ataque con drones y misiles contra una refinería de petróleo en Rusia, afirmaron funcionarios de Moscú y Kiev el jueves.

Los ataques se produjeron horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que una breve tregua sobre la infraestructura energética, rechazada por el Kremlin, había terminado, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que Ucrania lanzó un ataque importante contra una refinería en la región de Ryazan, al sureste de Moscú, a primera hora del jueves. Señaló que las defensas antiaéreas derribaron cuatro misiles ucranianos Flamingo y 69 drones que atacaban la refinería, pero fragmentos de drones provocaron un incendio en la instalación.

Un alto funcionario ucraniano, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, confirmó que Ucrania había alcanzado la refinería de Ryazan durante un ataque.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.