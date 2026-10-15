Choque en la ruta A012: un hombre sufrió un traumatismo de cráneo y fue hospitalizado

FOTO: El accidente ocurrió en la A012, a la altura del kilómetro 3,5.

Un hombre de 47 años resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves en la ruta A012, a la altura del kilómetro 3,5. En el siniestro estuvieron involucrados un Toyota Corolla y un camión Volkswagen con acoplado.

El hecho se registró cerca de las 00.20. Tras el choque, personal policial solicitó una ambulancia para asistir al conductor lesionado, domiciliado en Alvear. La médica que llegó al lugar le diagnosticó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada y dispuso su traslado al Hospital Provincial.

El conductor del camión, un hombre de 33 años domiciliado en Buenos Aires, no sufrió lesiones y quedó demorado. En el lugar trabajó personal del gabinete de Accidentología de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes.

Ambos vehículos quedaron en dependencias policiales en calidad de depósito. El procedimiento fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 8ª, mientras se llevan adelante las actuaciones por lesiones culposas en accidente de tránsito.