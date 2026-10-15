Aumento del 26% en diagnósticos de sífilis en mujeres: un problema de salud creciente

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- La sífilis es una infección provocada por bacterias, que se transmite principalmente a través del contacto sexual. Su manifestación inicial suele ser una llaga, a menudo indolora, que puede aparecer en genitales, recto o boca.

La transmisión se da a través del contacto directo con estas llagas, pero también existe el riesgo de contagio a un bebé durante el embarazo, el parto e incluso en la lactancia, tal como señala un informe de la Mayo Clinic al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el contexto de la campaña "La sífilis es cosa seria", la AHF Argentina ha emitido una alerta sobre el aumento de esta Infección de Transmisión Sexual (ITS), enfocándose especialmente en las mujeres, un grupo a menudo desatendido en las estrategias de prevención del VIH, pero que muestra cifras alarmantes en relación con la sífilis.

La campaña busca fomentar el uso de preservativos, facilitar el acceso a pruebas, asegurar tratamientos oportunos y promover la profilaxis pos-exposición (DoxyPEP), así como el manejo de parejas sexuales y la prevención de reinfecciones. La detección temprana de la infección permite su tratamiento, interrumpe la cadena de transmisión y, en personas con capacidad de gestar, ayuda a prevenir la sífilis congénita.

Un análisis de la mencionada entidad sobre diagnósticos registrados en 2024 y 2025 en sus Centros Comunitarios de Salud Sexual (CCSS) de Buenos Aires y Rosario reveló que los casos de sífilis aumentaron un 17,5% en un año, y entre las mujeres el incremento fue aún mayor: alcanzó el 26%.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional de abril de 2026, durante 2025, el 76% de los casos notificados de sífilis en el país se concentraron en personas de entre 15 y 39 años. La mayor tasa se observó entre jóvenes de 20 a 24 años, con 366 casos cada 100.000 mujeres, en comparación con 218,2 cada 100.000 varones, lo que indica que la tasa entre las mujeres jóvenes es aproximadamente un 68% mayor que la de los varones de la misma edad.

Mujeres fuera del radar de la prevención

Tradicionalmente, muchas de las estrategias de prevención del VIH se han dirigido a poblaciones consideradas clave, por su mayor riesgo epidemiológico, dejando a las mujeres de la población general fuera de estas prioridades. Sin embargo, el VIH y la sífilis no comparten el mismo perfil epidemiológico.

"Durante muchos años, hemos asociado las estrategias de prevención de ITS a poblaciones con mayor prevalencia de VIH, pero la sífilis nos obliga a ampliar esta perspectiva. Los datos indican que las mujeres, especialmente las jóvenes, están experimentando una exposición significativa, lo que demanda un enfoque diferente", afirmó el Dr. Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe en AIDS Healthcare Foundation (AHF).

Las mujeres pueden no considerarse en riesgo de VIH ni identificarse como parte de una población prioritaria, pero pueden estar expuestas a la sífilis e ITS. Además, la sífilis puede no presentar síntomas evidentes durante periodos, lo que significa que una persona puede estar infectada sin saberlo.

Alerta frente a los casos de sífilis congénita

El incremento de diagnósticos en mujeres exige atención especial debido a la sífilis congénita, que implica la transmisión de la infección de la persona gestante al bebé durante el embarazo, con posibles consecuencias graves para ambos. En 2025, las notificaciones de sífilis en embarazadas en Argentina aumentaron: hasta la semana epidemiológica 48 se registraron 11.335 casos, un 8% más que la mediana entre 2020 y 2024 para el mismo periodo.

"No podemos esperar al embarazo para hablar de sífilis. El testeo debe ser parte del cuidado habitual de la salud sexual, ya que diagnosticar y tratar a tiempo ayuda a prevenir futuros casos de sífilis congénita", explicó la Dra. Patricia Trinidad, directora del Centro Comunitario de Salud Sexual de AHF en Buenos Aires.

Además, subrayó: "Cada caso de sífilis congénita obliga a revisar las oportunidades perdidas para diagnosticar y tratar la infección, tanto en la persona gestante como en sus parejas sexuales". Facilitar el acceso a pruebas periódicas para mujeres sexualmente activas permite detectar y tratar la infección antes de un posible embarazo, reduciendo así el riesgo de transmisión.

Los jóvenes concentran la mayor cantidad de diagnósticos

Los datos de los CCSS de AHF Argentina también muestran una alta concentración de diagnósticos entre jóvenes. Durante 2025:

El 82,2% de los diagnósticos correspondió a personas de entre 20 y 39 años. Entre los de 20 a 24 años, los casos aumentaron un 27,4% respecto a 2024, mientras que en el grupo de 25 a 29 años el incremento fue del 22%. Las personas de 20 a 29 años representaron el 48% de todos los diagnósticos de sífilis registrados en 2025.

Estos datos resaltan la necesidad de desarrollar estrategias específicas para jóvenes que no solo informen, sino que también faciliten el acceso a preservativos, pruebas, diagnósticos, tratamientos y servicios de salud sexual.

Otro hallazgo importante del estudio de AHF Argentina fue el notable aumento de las reinfecciones por sífilis: mientras los diagnósticos totales crecieron un 17,5%, las reinfecciones se dispararon un 166% en solo un año. En 2024, representaban el 12,3% de los diagnósticos, mientras que en 2025 alcanzaron el 27,8%.

"Que más de uno de cada cuatro diagnósticos sea una reinfección es una señal de alerta. Curarse de sífilis no brinda inmunidad: se puede volver a contraer. Por eso, el tratamiento no debe ser el final de la intervención; es fundamental mantener el testeo y la prevención a lo largo del tiempo", destacó Pedrola.

Agencia NA