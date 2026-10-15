Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este jueves 15 de octubre

La Feria Internacional del Libro de Rosario continúa este jueves con una agenda que incluye presentaciones de libros, propuestas para las infancias y encuentros sobre literatura, educación, cultura y género. Entre las actividades destacadas estará la presentación de Narda Lepes, además de varias opciones para recorrer el Cultural Fontanarrosa durante la tarde y la noche.

Desde las 16 habrá varias propuestas en simultáneo. En el Espacio de Infancias se presentará El Flaco Bigotudo, de Marcela M. Martin, mientras que también se podrá participar de la presentación de Geografía de la sed, de Nora Rabinowicz. En otros espacios se sumarán Elevate Mujer, de Julimar Sualce Medina, y Ruth, paraíso en Shanghái, de Mónica Burgos.

A la misma hora se presentarán las colecciones didácticas del Ministerio de Educación, entre ellas Vivamos los juegos en la escuela – Serie Juegos Suramericanos Fútbol, ¿Qué late detrás de cada gol? – Colección Mundial 2026, English FunZine y Aprendiendo en Comunidad. También habrá una actividad vinculada con Historias de Refugio, una antología de relatos escritos por personas que asisten a refugios municipales para personas en situación de calle.

A las 17.30, el Auditorio Angélica Gorodischer recibirá la presentación de El leberwürst de tres puntas, una novela coral escrita por nueve narradores rosarinos. La obra reúne textos de Andrés M. Abramoswski, Raúl Astorga, María Cecilia Badano, Ernesto Ciunne, Eduardo D’Anna, Verónica Laurino, Susana Rozas, Pablo Crash Solomonoff y Marcelo Juan Valenti.

A las 18, Sonia Tessa, Lía Basso y Jimena Esborraz presentarán Escribir otra historia, una historieta sobre violencia de género realizada por Aguara Colectivo Editorial. La actividad será en la Sala Beatriz Guido y propone abordar, desde el lenguaje de la historieta, cuestiones vinculadas con la memoria y los derechos de las mujeres.

La noche tendrá varias presentaciones destacadas. A las 19, Viviana Rivero presentará Ellas en la Sala Beatriz Guido; Daniela Lucena hará lo propio con ¿Por qué son tan geniales? Arte y Moda en la Argentina? en la Sala Jorge Riestra, y Narda Lepes llegará al Auditorio Angélica Gorodischer con Viandas, recetas e ideas para llevar con vos, en una charla con Pablo Czentorycky.

La feria funciona este jueves de 13 a 22 en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080. La entrada es gratuita y se accede con un código QR personal, que sirve para todas las jornadas. El ingreso a cada presentación está sujeto a la capacidad de las salas y se realiza por orden de llegada.