Las devastadoras inundaciones en Estambul, las peores en 80 años, dejan cuatro muertos

ESTAMBUL (AP) — Las devastadoras inundaciones que azotaron esta semana a Estambul han sido calificadas como las más catastróficas en más de 80 años, según lo declarado el viernes por el ministro del Interior de Turquía. La cifra de muertos ha ascendido a cuatro, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la población.

La ciudad, que alberga a 16 millones de habitantes, recibió en un lapso de 48 horas hasta la mañana del jueves, más lluvia que el promedio histórico combinado de septiembre y octubre, según reportes de la agencia estatal Anadolu.

"Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a nuestros ciudadanos, pero también estamos viviendo el mayor desastre por inundaciones desde 1942", afirmó Mustafa Ciftci durante una visita a una de las áreas más afectadas por el aguacero del miércoles por la noche.

El cuerpo de un hombre de 66 años fue encontrado el viernes bajo un puente en el distrito de Sariyer, en Estambul. Antes de este hallazgo, se habían reportado otros tres decesos, incluido el de un adolescente que murió electrocutado durante la tormenta.

Las inundaciones han dejado a su paso un paisaje devastador, con viviendas y comercios anegados, mientras el agua cubría calles y parques en toda la ciudad. Muchos vehículos fueron arrastrados y terminaron apilados al pie de las colinas.

Antes del descubrimiento de la cuarta víctima mortal, Ciftci mencionó a los reporteros en el barrio de Ayazaga, en Sariyer, que cuatro personas seguían desaparecidas. En total, se registraron 9.850 reportes relacionados con daños y otros problemas ocasionados por las inundaciones, y 46.000 efectivos estaban trabajando para retirar escombros y asistir a los residentes afectados.

Murat Kurum, ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, acompañó a Ciftci en su recorrido. En respuesta a las preocupaciones sobre si el desarrollo urbanístico cerca de los cursos de agua había contribuido a la magnitud de las inundaciones, Kurum destacó que abordar este problema es "esencial".

Kurum, quien presidirá la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP31, en la ciudad turca de Antalya, también relacionó las inundaciones con los efectos del cambio climático. "Combatir el cambio climático no es una opción, sino una necesidad", concluyó.