Terremoto de 6,9 grados sacude Kamchatka sin causar daños ni heridos

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- Este viernes, un terremoto de magnitud 6,9 afectó la península rusa de Kamchatka, ubicado a unos 161 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, la ciudad más grande de la región, según reportes del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia.

El fenómeno sísmico ocurrió a las 15:35 hora local (03:35 GMT) y se registró a una profundidad de 127,8 kilómetros.

El epicentro del sismo se localizó en tierra firme, a 156 kilómetros al suroeste de la capital administrativa, Petropávlovsk-Kamchatski. En respuesta a la situación, algunos residentes decidieron evacuar sus hogares como medida preventiva.

Los temblores también fueron percibidos en otras localidades cercanas, tales como Ust-Kamchatski, Aleutski, Viliúchinsk y Yelízovski, según lo informado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

A pesar de la magnitud del sismo, no se registraron heridos ni daños en infraestructuras. Además, las autoridades no emitieron alertas de tsunami.

La península de Kamchatka forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, conocido por su actividad sísmica y volcánica. La región cuenta con aproximadamente 130 volcanes, de los cuales 30 están activos. Esto la sitúa en una zona de constante actividad sísmica, debido a su ubicación en el límite de la placa tectónica norteamericana, en contacto con las placas euroasiática y del Pacífico, así como la cercana placa filipina.