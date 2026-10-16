Tiroteo en una primaria de Oregón: un adolescente de 16 años mata a al menos 3 niños y un maestro
El atacante, de 16 años, fue abatido por un ciudadano que se encontraba en el lugar.
FOTO: La escuela donde se produjo el tiroteo, en Oregon.
Un tiroteo en la Escuela Primaria Silver Rail en Bend, en el estado de Oregon, ha dejado un saldo trágico de al menos tres niños y un adulto fallecidos, de acuerdo con la información proporcionada por CBS News, que cita fuentes de las fuerzas del orden.
La portavoz de la policía de Bend, Sheila Miller, informó en una conferencia de prensa que las autoridades recibieron un aviso sobre un individuo que estaba disparando hacia un vehículo en las inmediaciones de la escuela.
En cuestión de menos de un minuto, el servicio de emergencias 911 recibió múltiples reportes sobre un hombre armado que había ingresado a la escuela y comenzado a disparar.
El sospechoso, de 16 años, fue abatido por un ciudadano que se encontraba en el lugar. Aún no fue identificado por las autoridades.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Oregon?
Un tiroteo en una escuela dejó cuatro muertos, incluidos tres niños.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas son tres menores y un adulto, aunque no se han revelado sus identidades.
¿Quién abatió al atacante?
El atacante fue abatido, según informes, por un transeúnte que se encontraba en el lugar.
¿Qué dijo la policía sobre el incidente?
La policía recibió reportes sobre disparos y llegó rápidamente al lugar del hecho.
¿Hay heridos adicionales?
Se informó que dos personas fueron llevadas a un hospital, pero su estado de salud no ha sido confirmado.
[Fuente: Noticias Argentinas]