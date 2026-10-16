Ataque en el aeropuerto de Adén: dos misiles impactan en la ciudad portuaria de Yemen

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- Dos misiles impactaron el viernes por la noche en el aeropuerto de Adén, una ciudad portuaria de Yemen, de acuerdo a lo informado por la policía, que atribuyó la responsabilidad a los rebeldes hutíes, quienes son apoyados por Irán. Este es el segundo ataque de este tipo en menos de una semana.

Las autoridades señalaron que no se registraron víctimas en el incidente, mientras los combates se intensifican en el último frente de la guerra en Yemen. En este conflicto, los rebeldes hutíes han lanzado ataques tanto contra el gobierno yemení, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, como contra el territorio saudí.

Un funcionario de seguridad y un controlador de tráfico aéreo, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a la falta de autorización para comunicarse con los medios, indicaron a la agencia Associated Press que una zona del aeropuerto de Adén, donde se ubica una unidad militar alineada con el gobierno respaldado por Arabia Saudí, fue el objetivo del ataque.

Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Irán niega su implicación en los ataques hutíes

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó el viernes las acusaciones de Arabia Saudí que señalan la implicación de Teherán en los ataques de los hutíes contra el reino. Asimismo, ofreció mediar entre las partes en conflicto.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, declaró: "La República Islámica de Irán rechaza cualquier afirmación de que Irán haya desempeñado un papel en las operaciones yemeníes (hutíes)". Además, reiteró la disposición de Teherán a actuar como intermediario entre los hutíes y Riad.

A pesar del grado de implicación de Irán en los ataques de los hutíes, se ha señalado que ambos grupos han mantenido vínculos estrechos a lo largo del tiempo.

En sus inicios, los hutíes eran un grupo relativamente marginal dentro de lo que Irán denomina su Eje de la Resistencia: una alianza informal de grupos militantes antiisraelíes y antiestadounidenses que incluye a Hamás en Gaza y a Hezbolá en el Líbano.

Según Mohammed Al-Basha, fundador de Basha Report, un grupo asesor de riesgos con sede en Estados Unidos, "los hutíes son, sin duda alguna, el grupo más poderoso dentro de la red iraní". Además, afirmó que "cualquier estrategia militar estadounidense que planee una campaña contra Irán deberá tener en cuenta los próximos pasos de los hutíes".

Los recientes ataques de los hutíes contra Arabia Saudí han resultado en la muerte de aproximadamente 20 personas en las últimas semanas, entre las cuales se incluyen 13 víctimas en un ataque al aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad el fin de semana pasado.