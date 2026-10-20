El Niño golpea al Litoral: productores denuncian falta de asistencia y créditos

La Federación Agraria Argentina (FAA) advirtió sobre la falta de asistencia del Gobierno nacional a los productores agropecuarios afectados por las crecidas de los ríos Paraná e Iguazú y reclamó medidas urgentes para evitar mayores pérdidas. Entre los principales pedidos figuran financiamiento a largo plazo y medidas impositivas que contemplen las ventas forzadas de ganado ante el avance del agua. La entidad alertó que los productores podrían terminar pagando el impuesto a las ganancias sobre ingresos que no representan beneficios reales, ya que deberán reinvertir ese dinero para recomponer sus rodeos una vez superada la emergencia.

José Volando, abogado, productor agropecuario y vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, explicó que el fenómeno de El Niño genera preocupación en buena parte del Litoral por las lluvias acumuladas y el riesgo de desbordes. “No es solamente que puede llover mucho de golpe, sino que también importa la acumulación. Ha empezado a llover y estamos prácticamente al límite en muchos lugares en donde se pueden producir desbordes de agua, y esto recién empieza”, señaló en diálogo con Cadena 3.

Ante este panorama, los productores que tienen ganado en zonas cercanas al Paraná o en las islas comenzaron a trasladar sus animales hacia terrenos más seguros. La maniobra implica costos adicionales por transporte y, en muchos casos, el alquiler de campos para alojar la hacienda. Volando recordó que las entidades rurales habían advertido con anticipación sobre el riesgo y solicitado asistencia a los gobiernos nacional y provincial para reducir las pérdidas. También mencionó antecedentes de emergencias anteriores, cuando las inundaciones provocaron mortandad de animales y daños en la producción agrícola.

Uno de los principales reclamos apunta a evitar que las ventas obligadas por la emergencia generen una carga impositiva adicional. “Tengo la hacienda, los animales en un lugar inundable, no los puedo trasladar, los vendo porque no me queda otra, porque no los puedo perder”, describió. En ese contexto, pidió que no se aplique el impuesto a las ganancias sobre esas operaciones, ya que los ingresos deberán destinarse a recuperar los rodeos. Según indicó, desde el Gobierno nacional les transmitieron que analizarían el planteo, aunque la Federación Agraria continúa con las gestiones para que la medida se concrete.

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Volando también destacó la necesidad de avanzar con obras que permitan mejorar el escurrimiento del agua. Como ejemplo, mencionó los trabajos de canalización de la cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, que se llevan adelante a partir de un convenio con el Gobierno nacional. Si bien aclaró que esas obras no impedirán las inundaciones, sostuvo que pueden favorecer el drenaje. El dirigente insistió en que la respuesta debe anticiparse a los momentos más críticos y combinar infraestructura, asistencia económica y herramientas financieras para los productores.

El impacto de la emergencia no se limitaría al sector agropecuario, sino que podría trasladarse al precio de la carne. “Va a impactar. ¿Cuándo? El año que viene”, advirtió Volando. El dirigente explicó que los productores que hoy deben vender sus animales por las inundaciones podrían tener dificultades para recomponer sus rodeos cuando pase la crisis. Si la pérdida de terneros y la reducción de la oferta se profundizan, quienes engordan el ganado para abastecer a frigoríficos y carnicerías encontrarán mayores obstáculos para reponer sus animales.

Por ese motivo, el vicepresidente de la Federación Agraria señaló que la carne no debería faltar de inmediato, pero advirtió que la situación podría cambiar en 2027 si El Niño golpea con fuerza a las zonas productivas. “Si efectivamente esto impacta muy negativamente, no va a poder reponer y entonces eso se va a dar en un aumento de precio”, explicó. La evolución de las lluvias y la capacidad de respuesta de los gobiernos serán determinantes para establecer la magnitud de las pérdidas y sus consecuencias sobre la cadena cárnica.

Volando, hijo de Humberto Volando, quien presidió la Federación Agraria durante 25 años, afirmó que ahora le toca acompañar a los pequeños y medianos productores frente a una nueva crisis. Recordó que muchos de ellos no lograron continuar con sus actividades durante las dificultades de la década de 1990 y sostuvo que es necesario evitar que la emergencia actual profundice esa situación. “Estamos tratando de que eso se agilice”, afirmó sobre las gestiones impositivas, mientras reclamó respuestas concretas para proteger la producción, la economía de las familias rurales y el abastecimiento futuro de alimentos.

Entrevista de Alberto Lotuf.