Juegos Bonaerenses 2026: General Pueyrredón lidera el medallero en el inicio del evento

FOTO: El municipio de Moreno en el acto de apertura.

Buenos Aires, 20 octubre (NA) — En el primer día de competencia de los Juegos Bonaerenses 2026, General Pueyrredón se posiciona como líder del medallero, acumulando un total de cinco medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, según los resultados difundidos de las finales que se están llevando a cabo en Mar del Plata.

En el segundo lugar se encuentra Avellaneda, que también ha obtenido cinco preseas doradas y una de bronce, de acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Navarro ocupa el tercer puesto con tres medallas de oro y una de plata, mientras que Lomas de Zamora se posiciona en el cuarto lugar con tres doradas y una de bronce. Quilmes se sitúa detrás con dos oros, dos platas y un bronce, seguido por San Miguel, que suma dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.

Entre los logros destacados de General Pueyrredón, se encuentran las dos medallas doradas obtenidas en atletismo para personas con discapacidad, específicamente en lanzamiento de pelota de softball y salto en largo, ambas en la categoría femenina libre para participantes con discapacidad intelectual.

Luciana Giménez logró la medalla de oro en atletismo, en la disciplina de lanzamiento de pelota de softball, marcando un tiempo de 18.350; el podio se completó con Renata Morales de San Vicente y Brisa Ledesma de Baradero.

En la prueba de salto en largo, la presea dorada fue para Agustina Burllaile Fierro, quien logró una marca de 2.290, seguida por Nayra Nuñez de Florencio Varela y Josefina García de Las Flores.

También se destacaron en la competencia el oro en acuatlón masculino Sub 16 gracias a Salvador Ruiz Miglaccio y en las pruebas de 1.200 metros femeninos Sub 14 con Maia Monin, así como en los 3.000 metros masculinos Sub 16 de atletismo de pista, donde se destacó Santiago Montero.