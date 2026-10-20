El clima en Córdoba: se viene un "veranito" breve antes de nuevas lluvias

Tras el inicio de semana caracterizado por la abundante nubosidad, la alta humedad y registros térmicos acotados, el tiempo en la provincia de Córdoba registrará una breve tregua de ambiente agradable antes del regreso de precipitaciones.

El mapa meteorológico anticipa que el viento del sector norte provocará una moderada suba de la temperatura este miércoles, jornada en la que la máxima rozará los 26 grados y permitirá algunos lapsos de sol tras varios días grises en la capital y el interior.

No obstante, las condiciones volverán a inestabilizarse de forma rápida a partir del jueves.

Se esperan lluvias y tormentas dispersas hasta el fin de semana inclusive, panorama que acarreará un nuevo bajón en el mercurio para situar los valores máximos en torno a los 20 grados.

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