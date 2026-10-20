El clima en Córdoba: se viene un "veranito" breve antes de nuevas lluvias
Las temperaturas subirán levemente este miércoles con máximas de 26 grados, pero el mal tiempo retornará hacia el fin de semana con descensos térmicos.
20/10/2026 | 08:38Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Tras el inicio de semana caracterizado por la abundante nubosidad, la alta humedad y registros térmicos acotados, el tiempo en la provincia de Córdoba registrará una breve tregua de ambiente agradable antes del regreso de precipitaciones.
El mapa meteorológico anticipa que el viento del sector norte provocará una moderada suba de la temperatura este miércoles, jornada en la que la máxima rozará los 26 grados y permitirá algunos lapsos de sol tras varios días grises en la capital y el interior.
No obstante, las condiciones volverán a inestabilizarse de forma rápida a partir del jueves.
Se esperan lluvias y tormentas dispersas hasta el fin de semana inclusive, panorama que acarreará un nuevo bajón en el mercurio para situar los valores máximos en torno a los 20 grados.
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Lectura rápida
¿Qué se espera para el tiempo en Córdoba? Se anticipa una breve tregua de ambiente agradable antes del regreso de precipitaciones.
¿Quiénes se verán afectados por el clima? Los habitantes de la provincia de Córdoba, especialmente en la capital y el interior.
¿Cuándo comenzará la inestabilidad climática? A partir del jueves, con lluvias y tormentas dispersas.
¿Dónde se registrarán las temperaturas más altas? En la provincia de Córdoba, donde la máxima alcanzará los 26 grados.
¿Por qué se prevén cambios en el clima? Debido a la llegada de un viento del sector norte y condiciones meteorológicas inestables.