Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, queda en libertad tras casi un año en prisión

Buenos Aires, 20 de octubre (NA) -- La jueza de Garantías N°3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, ha ordenado la excarcelación de Nicolás Payarola, el abogado mediático acusado de estafas millonarias, tras haber pasado casi once meses en prisión.

De acuerdo a la información brindada por la agencia Noticias Argentinas, Payarola fue liberado recientemente después de un extenso tiempo en la Unidad Carcelaria N°61 de Melchor Romero, ubicada en La Plata.

La decisión de la jueza no se basó en el pedido de su defensa, encabezada por Gastón Marano, sino en la consideración de la posible condena que podría enfrentar. En este contexto, Mentasty argumentó que el tiempo que Payarola ha estado detenido le permitiría acceder a la libertad condicional si la sentencia no supera los tres años de prisión.

Con la concesión de la excarcelación, Payarola deberá cumplir con una serie de medidas para evitar un nuevo ingreso a prisión. Entre estas condiciones se incluye presentarse semanalmente ante la Justicia y abstenerse de mantener contacto con denunciantes, víctimas y testigos de la causa.

El caso, que ya ha sido elevado a juicio tras el cierre de la investigación, ahora espera la fecha de inicio del debate judicial contra el ex abogado de Wanda Nara, quien enfrenta cargos por estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

A pesar de que actualmente se le imputan 10 hechos delictivos, entre ellos uno que involucra al futbolista Gonzalo Montiel, la Justicia continúa recibiendo más denuncias relacionadas con su actividad.