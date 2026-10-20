Estallido social en Francia: "Es el resultado de años de deliberada política social"

El profesor de Relaciones Internacionales y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins, Mariano Turzi, analizó en diálogo con Radioinforme3 de Cadena 3 Rosario las violentas protestas y los saqueos en Francia, que llevaron al Gobierno a anunciar toques de queda en las principales ciudades. El especialista sostuvo que los episodios no son hechos aislados, sino que responden a problemas estructurales que atraviesan a Europa.

“Este es un fenómeno que viene creciendo. No es sorprendente. Lo que la gente no se da cuenta es que cuando estos fenómenos no se toman desde el principio, tienden a crecer tanto en profundidad como en intensidad como en frecuencia”, afirmó Turzi. En ese sentido, diferenció los reclamos puntuales por vivienda, transporte o educación de una crisis más amplia vinculada, según su análisis, a la inmigración, las políticas de las élites y la falta de respuestas frente a los hechos de violencia.

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El especialista señaló que uno de los problemas centrales es la falta de integración de parte de la población inmigrante. Al comparar la situación europea con experiencias migratorias de Argentina, Canadá y Estados Unidos, planteó: “La migración que llega a la Argentina, a Canadá, a experiencias exitosas, como vos decís, es una inmigración que viene a vivir, a trabajar y a adaptarse al sistema democrático, republicano, capitalista de estas sociedades”. En contraste, sostuvo que en Europa existen sectores con proyectos políticos islamistas, una distinción que consideró importante para comprender el conflicto.

Turzi también cuestionó la respuesta de los dirigentes europeos ante los episodios de violencia y advirtió sobre sus consecuencias políticas. “Esto genera una espiral de violencia que solo se corta con posiciones políticas más extremas, que son las que están creciendo”, señaló. En el caso de Francia, mencionó el crecimiento de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, y anticipó un escenario de mayor polarización, con dificultades para las fuerzas políticas de centro.

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En el plano económico, el profesor vinculó las dificultades fiscales con la crisis del Estado de bienestar y los cambios en el escenario internacional. “Hay una crisis fiscal porque hay una crisis del Estado de bienestar, el modelo de desarrollo y de inserción internacional de la Unión Europea”, explicó. Además, consideró que las transformaciones del capitalismo mundial y del comercio internacional dejaron al bloque europeo desfasado frente a la nueva realidad económica global.

Por último, Turzi rechazó que la situación actual sea producto de hechos espontáneos y apuntó a las decisiones políticas acumuladas durante años. “No es una cuestión que ocurrió de la nada. Es el resultado de años de deliberada política social de la que ni Macron ni muchas otras figuras se quieren hacer cargo, como Pedro Sánchez”, concluyó. Para el especialista, el desafío europeo pasa por reconocer las causas profundas de la crisis y recuperar la capacidad de las instituciones para responder a los conflictos.

Entrevista de Verónica Maslup.