FOTO: Aumenta la recompensa por información sobre la desaparición de Axel González en Chaco

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional elevó la recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Axel González, el joven de 21 años que fue visto por última vez el 17 de mayo en Puerto Tirol, provincia de Chaco. Días atrás se sobreseyó a Ariel Lázaro, la última persona que lo vio con vida.

A comienzos de junio de este año, la cartera de seguridad había otorgado el monto de $10 millones tras un pedido del Equipo Fiscal N°14 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la Fiscal provisoria Julieta Arolfo, destinada para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de González.

Ante la falta de información, a mediados de septiembre, mediante el Oficio N°1919, el Procurador General de la provincia del Chaco, Jorge Omar Canteros, requirió al Programa Nacional de Recompensas se amplíe del monto oportunamente ofrecido, supo saber la agencia Noticias Argentinas.

Hugo Daniel Matkovich, a cargo del Ministerio de Seguridad de Chaco, mediante una nota realizada el 15 de septiembre del corriente año, también solicitó al Programa Nacional de Recompensas se incremente la recompensa.

En el expediente se tiene como principal conjetura que la desaparición de González puede encontrarse vinculada a la comisión de un delito contra la integridad física.

En la Resolución 1068/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, se dispuso el incremento de la recompensa oportunamente a la suma total de $15 millones destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero del joven.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

En el marco de la pesquisa se informó que en las últimas horas la justicia chaqueña sobreseyó a Ariel Lázaro, la última persona que vio con vida a González.