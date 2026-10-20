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Marcela Ortiz y Raúl Taibo: del casamiento televisado tras tres meses de novios al conflicto legal

La relación entre la exmodelo y actriz y el galán de telenovelas fue uno de los romances más comentados de los años 90. La boda, impulsada por Alejandro Romay, se transmitió en vivo por Canal 9.

20/10/2026 | 07:01Redacción Cadena 3

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Raúl Taibo y Marcela Ortiz.

FOTO: Raúl Taibo y Marcela Ortiz.

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La historia de amor entre Marcela Ortiz y Raúl Taibo se consolidó como uno de los vínculos más expuestos de la farándula argentina de la década de 1990. Ambos, figuras reconocidas en ese momento, decidieron casarse en 1993 después de apenas tres meses de noviazgo. La ceremonia generó una amplia cobertura mediática y se convirtió en un acontecimiento de gran repercusión.

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Una boda transmitida en vivo por televisión

El vínculo avanzó a gran velocidad desde sus inicios. La boda se realizó por iniciativa del histórico productor Alejandro Romay y fue transmitida en vivo por Canal 9. La presencia de personalidades del espectáculo contribuyó a que el casamiento se transformara en un evento seguido de cerca por el público y las revistas del corazón.

Entre los detalles que generaron comentarios en la época se destacó la ausencia de Beatriz Taibo, actriz y madre del novio. Mientras el matrimonio ocupaba espacio en los medios, la pareja debió afrontar una exposición constante sobre su vida privada.

Rumores y una relación de corta duración

Durante el matrimonio surgieron rumores sobre supuestas dificultades conyugales, que ambos intentaron desmentir públicamente. Incluso brindaron entrevistas en conjunto, como una que dieron a la conductora Susana Roccasalvo, en las que buscaron mostrar que la pareja atravesaba un buen momento. Sin embargo, el matrimonio duró poco tiempo y terminó siendo uno de los romances más recordados de esa década.

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La separación y el conflicto por los bienes

La ruptura generó gran repercusión en la prensa del espectáculo. Tras el final del matrimonio, la separación quedó ligada a un conflicto por la división de los bienes gananciales, al que se sumaron versiones y acusaciones cruzadas que alimentaron las notas de la época. El caso pasó de ocupar titulares románticos a protagonizar las noticias sobre separaciones de figuras famosas.

Después de aquella experiencia, Marcela Ortiz y Raúl Taibo siguieron caminos diferentes tanto en lo personal como en lo profesional.

Lectura rápida

¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Marcela Ortiz y Raúl Taibo son los protagonistas de esta historia de amor en la farándula argentina.

¿Cuándo se casaron? La pareja se casó en 1993 después de tres meses de noviazgo.

¿Dónde se transmitió la boda? La boda fue transmitida en vivo por Canal 9.

¿Qué conflictos surgieron tras la separación? La separación estuvo ligada a un conflicto por la división de los bienes gananciales y acusaciones cruzadas.

¿Cómo intentaron desmentir los rumores? Ambos brindaron entrevistas en conjunto, incluyendo una con Susana Roccasalvo, para mostrar que estaban bien.

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