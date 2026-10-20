Robert De Niro envía carta a la esposa de Luis Brandoni a seis meses de su partida

FOTO: "Volver a encontrarnos": la carta de Luis Brandoni a Robert de Niro que reflejó una gran amistad

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- A seis meses del fallecimiento del actor Luis Brandoni, su esposa Saula Benavente compartió un emotivo recuerdo en sus redes sociales. Entre las imágenes que publicó, destacó una carta escrita a mano por el reconocido actor estadounidense Robert De Niro, quien expresó sus condolencias al enterarse de la triste noticia.

Según la información de la Agencia Noticias Argentinas, Saula mostró a sus seguidores una carta en papel blanco dedicada a ella, donde el actor lamentaba no haber podido enviar la nota antes. En el centro de la hoja estaba inscrito "Robert De Niro".

La carta contenía un mensaje que decía: "¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia". También incluía la frase: "¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!".

La amistad entre Luis Brandoni y Robert De Niro se extendió por más de cuatro décadas, iniciando durante un encuentro en Nueva York en 1986. Este vínculo quedó inmortalizado en Nada, la serie que ambos protagonizaron en Disney Plus.

La esposa de Luis Brandoni lo recordó a seis meses de su fallecimiento

En su publicación, Saula Benavente reflexionó sobre su relación con Brandoni, recordando con cariño los momentos compartidos. El actor falleció el pasado 20 de abril a los 86 años tras una internación debido a un accidente doméstico del cual no logró recuperarse.

"Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos. Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices. A sus pies la eternidad, Sr Beto", escribió Saula en su conmovedora publicación.