La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 20 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 41387 de LA PREVIA se llevó a cabo el martes 20 de octubre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 2274, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gente Negra).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2274

2° 5652

3° 2749

4° 7493

5° 9411

6° 8077

7° 6957

8° 2733

9° 6032

10° 3685

11° 6799

12° 2644

13° 9807

14° 8155

15° 9882

16° 5784

17° 1037

18° 6989

19° 3002

20° 7016