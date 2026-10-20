La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 20 de octubre.
El sorteo número 41387 de La Previa se realizó el martes 20 de octubre a las 10:15, destacando el número 2274 en la primera posición, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Gente Negra)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41387 de LA PREVIA se llevó a cabo el martes 20 de octubre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 2274, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gente Negra).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2274
2° 5652
3° 2749
4° 7493
5° 9411
6° 8077
7° 6957
8° 2733
9° 6032
10° 3685
11° 6799
12° 2644
13° 9807
14° 8155
15° 9882
16° 5784
17° 1037
18° 6989
19° 3002
20° 7016
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41387 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 20 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 2274, correspondiente a A primera (Gente Negra).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.