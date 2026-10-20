Subte: paro en todas las líneas por una protesta de los metrodelegados

FOTO: Paro total en el Subte de Buenos Aires por detenciones de delegados sindicales

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- Todas las líneas de Subte se encuentran interrumpidas este martes por la mañana debido a una medida de fuerza gremial, según confirmó EMOVA, la empresa operadora del Subte y Premetro.

Las líneas que se encuentran interrumpidas desde las 10.00hs. son la A, B, C, D, E, H y Premetro.

La protesta, según supo saber la agencia Noticias Argentinas, es por las detenciones de dos delegados durante una queja en la estación Rosas de la línea B.

"Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estación Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio", expuso Claudio Dellecarbonara, miembro del Sec. Ejecutivo de AGTSyP, minutos antes de su arresto.

Se informó que ambos delegados son trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Chacarita.