Malvinas: un informe mostró placas y ofrendas tiradas fuera del cementerio de Darwin

Placas conmemorativas y ofrendas dedicadas a los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas aparecieron tiradas fuera del cementerio de Darwin, según mostró un informe del Canal 13 de Chile. Entre los objetos había homenajes dejados por visitantes, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas.

Las imágenes fueron registradas por el periodista Samuel Rojas durante una recorrida por el archipiélago para un trabajo sobre la comunidad chilena que reside allí. La cobertura incluyó una visita al cementerio, donde descansan los restos de 249 combatientes argentinos.

Una de las placas que mostró el informe había sido colocada por una radio de Comodoro Rivadavia. Llevaba la inscripción: "El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. 'Malvinas nos une' - Abril 2026". Estaba fuera del predio, junto a listones rotos y otros recuerdos.

Rojas vinculó el retiro de esos homenajes con las referencias al reclamo argentino de soberanía. "Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz", señaló durante el recorrido.

El periodista sostuvo que muchas contenían alusiones al nombre Malvinas y afirmó que esas expresiones son consideradas "una ofensa y una provocación" por sectores de la comunidad isleña.

Hasta el momento no se pudo determinar quién retiró las ofrendas ni bajo qué instrucción. La explicación sobre los motivos de su descarte corresponde al relato del cronista.

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Según el informe del noticiero "Teletrece", una empresa local contratada por familiares de los caídos argentinos realiza el mantenimiento del cementerio. Durante la visita, sus empleados pintaban rejas y emparejaban el terreno, pero no brindaron información sobre el destino de las placas.

En una entrevista posterior con Radio Rivadavia, Rojas amplió lo que había observado. "Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar", aseguró. También indicó que algunos homenajes tenían fechas recientes, de 2026.

La difusión de las imágenes se produjo en un contexto de tensión por los pedidos de algunos residentes de restringir el ingreso de visitantes argentinos al archipiélago.

Según publicó el diario británico Daily Express, esos reclamos surgieron tras denuncias sobre turistas que habrían desplegado banderas argentinas y carteles relacionados con la soberanía durante las últimas semanas.

Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, reconoció que hay habitantes que pretenden impedir esas visitas, aunque aclaró que existen límites legales para avanzar con una medida de ese tipo.

"Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas", expresó. Sin embargo, agregó: "Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que venga la gente".

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El informe chileno también incluyó entrevistas con residentes que dirigieron reclamos al presidente Javier Milei. Una de las placas televisivas resumió esas posiciones con la frase: "Isleños piden que Milei los deje tranquilos".

Darwin es uno de los principales lugares de homenaje para familiares y excombatientes que viajan a Malvinas. Allí dejan flores, cartas, placas y recuerdos de quienes murieron durante el conflicto de 1982.

El cementerio fue construido en 1983 por disposición de las autoridades británicas. El coronel Geoffrey Cardozo estuvo a cargo de recuperar los cuerpos que permanecían dispersos en los campos de batalla y trasladarlos al lugar para su sepultura.

La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur asumió el cuidado del sitio y, con el apoyo del empresario Eduardo Eurnekian, impulsó una reconstrucción entre 2001 y 2004. Las obras incluyeron el reemplazo de cruces y lápidas y la instalación de un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos muertos en la guerra. En 2008, el Gobierno argentino lo declaró Lugar Histórico Nacional.

El predio también fue escenario del trabajo humanitario para identificar a los combatientes enterrados bajo la inscripción "Soldado argentino solo conocido por Dios". En la primera etapa del proyecto coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja se analizaron los restos de 122 soldados y se logró identificar a 115 mediante el cotejo de ADN con muestras de familiares. Una segunda fase, realizada en 2021, permitió esclarecer las identidades de otros seis combatientes.

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