Torneo Clausura: Deportivo Riestra y Unión empatan en un duelo que no los favorece

FOTO: Torneo Clausura: Riestra y Unión cosecharon un empate que les sirve muy poco.

Buenos Aires, 19 octubre (NA) -- Deportivo Riestra y Unión terminaron en un empate 1 a 1 en un encuentro que resultó poco beneficioso para ambos, en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura, correspondiente a la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Aunque el equipo local se mantiene más cerca de asegurar su permanencia en la categoría, el resultado no les permite avanzar hacia los puestos de Playoff.

El encuentro tuvo un inicio equilibrado, donde ambos conjuntos intercambiaron el control del balón, pero fue en la segunda mitad donde se abrieron las emociones. A los 5 minutos del complemento, Juan Cruz Randazzo adelantó a los locales con un cabezazo tras un córner, aunque lamentablemente sufrió una lesión que lo obligó a salir del campo. Apenas siete minutos después, Tobías Rubio igualó para el equipo santafesino, también de cabeza, tras un buen centro de Lucas Ayala.

A pesar de que el empate no acercó a ninguno de los dos equipos a los anhelados puestos de Playoff, Riestra se sitúa en una posición más cómoda en la tabla anual, con 23 puntos, mientras que Aldosivi permanece en la parte baja con 16 unidades. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto suma 14 puntos, pero ya no influye en la tabla de promedios.

En la próxima jornada, el conjunto porteño visitará a Instituto, líder de la Zona A, el próximo lunes a las 21:15, mientras que Unión recibirá a Estudiantes de La Plata a las 19:00 del mismo día.

Tras el gol de Randazzo, Riestra se vio obligado a jugar varios minutos con diez hombres, lo que fue aprovechado por Unión para llegar a la igualdad. Después de la anotación de Rubio, ambos equipos mostraron una falta de ideas que los llevó a concluir el partido con un resultado sin emociones.

Agencia NA