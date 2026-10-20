Diego Peretti se defiende en medio de acusaciones sobre Orsai y Hernán Casciari

Buenos Aires, 20 de octubre (NA) -- El actor Diego Peretti rompió el silencio acerca de su rol en la productora Orsai, en el contexto de las graves acusaciones de estafa y administración fraudulenta que involucran al escritor Hernán Casciari. En su declaración, Peretti se esforzó por aclarar que no tiene responsabilidad en los aspectos financieros del proyecto.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, un grupo de 18 socios productores acusa a Casciari de haber promovido inversiones bajo promesas de alta rentabilidad que no se materializaron. Los inversionistas aportaron sumas que oscilan entre 50 y 3.000 dólares para financiar diversas producciones.

En este contexto, Peretti intentó limpiar su imagen, afirmando: "Esto es todo lo que tengo para decir sobre este tema". En una publicación en sus redes sociales, detalló su participación en el proyecto y su posición respecto a las acusaciones.

El actor explicó que Hernán Casciari le propuso dirigir su primera película utilizando un modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había implementado con anterioridad en la producción de "La uruguaya". Este sistema permitía que los inversionistas participaran como "socios productores".

Peretti destacó que fue contratado por Orsai, y aunque asumió el rol de director (junto a Javier Beltramino) y también fue protagonista y guionista, realizó estas funciones de manera ad honorem. "Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem", aclaró.

El actor subrayó que desde el inicio estuvo consciente de que la película fue financiada por inversiones de "miles de personas que confiaron en el proyecto". "Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible", agregó.

Además, Peretti precisó que tanto él como Javier Beltramino firmaron contratos con Orsai por honorarios fijos a cambio de trabajos artísticos concretos, y que no tuvieron injerencia en las ofertas dirigidas a los inversionistas. "Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto", manifestó.

Por último, el actor expresó: "Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película".