Un mecánico quedó preso en Rosario por presuntas estafas: "No les devolvía los autos"

FOTO: El fiscal le atribuyó al mecanico cuatro hechos de estafa y uno de retención indebida.

Un mecánico que tenía un taller en French al 700, en Rosario, quedó en prisión preventiva por 60 días en una causa por presuntas estafas y retención indebida de vehículos. La investigación comenzó a partir de la denuncia de un cliente y luego se sumaron otros tres damnificados. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Fernando Dalmau, brindó detalles del caso y explicó cómo avanzó la investigación.

“La denuncia la recibimos en un centro territorial de denuncia el 10 de agosto, de una de las víctimas que había dejado en noviembre del año pasado un Fiat Idea y, conforme a lo que surgía de esa denuncia, le había ido exigiendo distintos montos de dinero que se alejaban bastante del pedido original”, explicó el fiscal. El problema se agravó cuando el cliente pidió que le devolvieran el vehículo y el mecánico no lo hizo.

Dalmau señaló que, al comienzo, debieron determinar si se trataba de un incumplimiento contractual o de un delito. “Muchas veces es difuso el límite entre el delito y el incumplimiento contractual”, sostuvo. La víctima intimó al mecánico mediante una carta documento y, tras ampliar su declaración, aportó información sobre los contactos que había mantenido con él. Eso permitió avanzar también sobre la hipótesis de una posible defraudación.

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A partir de esos elementos, la Fiscalía encargó tareas a la Policía de Investigaciones (PDI) en las inmediaciones del taller. Allí detectaron que el mecánico ya no concurría al lugar y que había reclamos de otros clientes. Finalmente, el 14 de octubre se concretó un allanamiento en el que encontraron cuatro vehículos, entre ellos el Fiat Idea que había originado la denuncia. “Uno tenía como particularidad que no tenía el motor. No lo pudimos encontrar hasta el día de la fecha”, precisó Dalmau.

La investigación permitió localizar a los otros tres propietarios, quienes aportaron información sobre situaciones similares. Según el fiscal, en algunos casos el mecánico les decía que los vehículos podían tener irregularidades registrales o problemas con el grabado de la numeración, mientras les exigía más dinero. “Una mecánica similar”, resumió sobre los testimonios reunidos durante la investigación.

En la audiencia imputativa, la Fiscalía solicitó 60 días de prisión preventiva. Dalmau explicó que el acusado tenía antecedentes condenatorios y que eso también incidió en el planteo de la medida cautelar. La jueza interviniente hizo lugar al pedido de prisión preventiva por ese plazo, con una revisión prevista al cumplirse los 60 días, independientemente de que la Fiscalía presente antes la acusación.

Por último, el fiscal consideró que el caso también muestra la importancia de denunciar este tipo de hechos. “Es muy importante el tiempo que había pasado y que una sola de las víctimas había formulado denuncias”, señaló. Además, indicó que podría haber otros damnificados que todavía no se presentaron formalmente ante la Justicia y que la investigación continúa para determinar si existen más casos vinculados al mecánico.

Entrevista de Verónica Maslup.